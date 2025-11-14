Särskilt kvalificerad socialsekreterare till Barn och unga, Hisingen
2025-11-14
Om jobbet
Vi på Barn och unga myndighet, Hisingen söker dig som är socionom med många års erfarenhet av socialt utredningsarbete med barn och ungdomar.
Arbetet innebär att du handlägger ärenden med stöd av SoL, LVU och LBSB för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Du förväntas kunna handlägga ärenden självständigt och kunna handlägga alla typer av ärenden inom BoU myndighet från mottag till utredning till barnsekreterare.
Som särskilt kvalificerad socialsekreterare får du en nyckelroll på vår avdelning. Du ingår i ett team av särskilt kvalificerade socialsekreterare och tillhör en av våra generella utredningsenheter. Teamet stärker upp över hela avdelningen där det behövs och nya uppdrag fördelas en gång i veckan.
Ditt fokus ligger på att handlägga ärenden av mer komplex karaktär där din erfarenhet och förmåga att hitta lösningar verkligen utnyttjas. Utifrån tjänstens utformning ges du både tid och utrymme att arbeta med dessa ärenden på ett tillfredsställande sätt. Du arbetar också nära våra mindre erfarna kollegor, där du stöttar, vägleder och delar med dig av din kunskap för att bidra till deras utveckling inom myndighetsutövning.
På vår avdelning värderar vi samarbete högt - vi tar ansvar för varandra och arbetar tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Med stöd från kollegor, arbetsledning och en strukturerad organisation får du både stabilitet och frihet att använda din kompetens på bästa sätt.
Avdelningen består av en mottagningsenhet, sex utredningsenheter varav två har inriktning familjevåld och unga i riskzon för kriminalitet samt två enheter för barn placerade i familjehem.
Du kommer att ha din arbetsplats i trivsamma lokaler på socialkontoret på Borstbindaregatan 12 A där alla våra utredningsenheter och mottaget sitter tillsammans i kontorslandskap med fasta arbetsplatser. Kontoret ligger centralt nära Hjalmar Brantingsplatsen med goda kommunikationsmöjligheter.
Introduktion, handledning och kontinuerlig fortbildning ser vi som en självklarhet.
Om dig
Vi söker dig som är socionom med flera års erfarenhet av socialt utredningsarbete med barn och ungdomar. I din roll tar du ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Vi tror att du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid.
Det är meriterande om du har B-körkort.
Vid erbjudande om anställning krävs utdrag ur belastningsregistret. Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/460". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Liselott Johansson liselott.johansson@socialhisingen.goteborg.se 031-3669880 Jobbnummer
9605832