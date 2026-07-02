Särskilt erfaren socialsekreterare (seniorhandläggare) till Barn och familj
Malmö kommun / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2026-07-02
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Ref: 20261647
Är du redo för nästa utmaning? Vill du tillsammans med engagerade kollegor bidra till att göra skillnad för utsatta barn och unga i Malmö? Vi söker nu en särskilt erfaren socialsekreterare, så kallad seniorhandläggare, som kan fungera som mentor till nya i yrket samt som bollplank för erfarna.
Malmö stad och Arbetsmarknad- och socialförvaltningen satsar på att bli Sveriges bästa socialtjänst genom att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att utföra ett socialt arbete med hög kvalitet för stadens invånare. Vi har ett brett utbud av intern öppenvård för att kunna skräddarsy behandlingsmodeller efter behov.
Hos oss i Malmö stad erbjuds du:
Goda möjligheter till löpande kompetensutveckling så att du kontinuerligt fortsätter utvecklas i din roll som socialsekreterare
Ett nära tillgängligt ledarskap
Medhandläggarskap
Genomarbetade rutiner och kärnprocesser som ett stöd i arbetet.
Flexibel arbetstid
Semesterväxling
FriskvårdsbidragPubliceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som särskilt erfaren utredande socialsekreterare för Barn och familj (0–18 år), inriktning miljö, arbetar du med att utreda barns och deras föräldrars behov av insatser, både enligt SoL och LVU. Ditt huvudsakliga uppdrag innebär ge stöd till såväl nya som erfarna socialsekreterare i det dagliga arbetet. Tillsammans med vår 1:e socialsekreterare är du delaktig i att stötta socialsekreterarna med prioriteringar i det dagliga arbetet samt att upprätthålla metoder och bedömningsinstrument så att dessa används i den dagliga handläggningen.
Arbetet innebär ett aktivt kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete, som präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet och innebär stor variation och omväxling. Vi värdesätter barn och föräldrars synpunkter och åsikter och vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga i sina utredningar och uppföljningar.Kvalifikationer
Du behöver ha socionomexamen och flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen gällande barn och unga. Att ha hög integritet men samtidigt vara inkännande, att kunna se helheten och att ha en uppriktig vilja att göra ditt yttersta för att tillsammans med dina kollegor bidra till en bättre tillvaro för barn och unga är grundläggande krav för arbetet. Att använda sig själv som redskap i arbetet innebär att du behöver ha en mycket god kommunikativ förmåga samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du som söker har en god samarbetsförmåga och trivs i en arbetsroll som innebär mycket samarbeten såväl inom den egna arbetsgruppen som med andra verksamheter och myndigheter. Du har god förmåga att skapa och underhålla relationer till barn, unga och deras familjer, och är mån om att vara lyhörd och lyssna in personen du möter för att skapa en god kontakt.
Som person är du även ansvarstagande och har en god förmåga till struktur som gör att du effektivt kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Samtidigt behöver du ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. För att trivas i tjänsten ser vi att du är trygg och stabil i dig själv, samt att du har förmågan att bibehålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker även i pressade situationer. I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden: Utredning och Insats.
Inom avdelning Utredning finns idag 4 enheter. På enhet Norr Öster är vi 4 sektioner som arbetar med utredning inom Barn och familj med fokus på miljöärenden (0-18 år) och respektive sektion består av 12 socialsekreterare, 1 seniorhandläggare, 1 förste socialsekreterare samt 1 sektionschef. Att ha seniorhandläggare är vår enhet ensam om och vi är mycket stolta över att vi valt att ha en socialsekreterare som har fokus på att stötta nya kolleger i introduktionen samt vara med erfarna kollegor i de mest komplexa ärendena.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort samt utdrag ur Polisens belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Linn Brekell-Dunne linn.dunne@malmo.se +46709215271 Jobbnummer
9989856