Särskild huvudman och tf. biträdande enhetschef till Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten
Är du en assessor med flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från Regeringskansliet? Har du ledaregenskaper och vill ta steget till en roll som särskild huvudman och biträdande enhetschef? I så fall kan vi ha en spännande och intressant möjlighet till dig hos oss på Finansdepartementet.
På Kommunenheten arbetar vi med hur staten ska styra kommunsektorn, de generella statsbidragen, utjämningssystemet, den kommunala självstyrelsen och kommunallagen. Kommunenheten är en del av Avdelningen för offentlig förvaltning som ansvarar för upphandlingsfrågor, statlig arbetsgivar- och förvaltningspolitik, konsumentfrågor, digitalisering av den offentliga förvaltningen samt digital infrastruktur och säkerhet.
Som särskild huvudman på Kommunenheten kommer du att ansvara för viss lagstiftning på enheten och samtidigt biträda tf enhetschef med att leda, kvalitetssäkra och planera arbetet på enheten. Du kommer att leda och delta i olika författningsarbeten, som till exempel framtagande av promemorior, kommittédirektiv, förordningar, lagrådsremisser och propositioner. Du kommer också att arbeta med policyfrågor och andra juridiska frågor som rör statens styrning av kommuner och regioner, samt bidra till att ärenden bereds och förankras i enlighet med Regeringskansliets rutiner. I arbetsuppgifterna ingår också att delta i arbetet med att ta fram underlag och analyser till den politiska ledningen. Du kommer även delta i föredragningar och avstämningar med den politiska ledningen. Ditt arbete präglas av en blandning av långsiktigt strukturella frågor och snabba bedömningar, och du förväntas stödja och bidra till lärande och delta i utvecklingen av arbetet och arbetsmiljön. Hög samarbetsförmåga, tydligt intresse för ledarskap och anpassningsförmåga till olika förutsättningar är viktiga egenskaper för att lyckas i ditt arbete. Du behöver vidare förstå vikten av att föreslå handlingsalternativ för att förverkliga de politiska mål som satts upp.
På avdelningen och enheten arbetar ekonomer, jurister och statsvetare nära varandra, och du förväntas bidra i våra samarbeten. Ditt arbete kommer att innebära många kontakter med den politiska ledningen och med andra enheter och departement. Det kan också bli aktuellt att arbeta med frågor på någon annan enhet på avdelningen.
Bakgrund
Vi söker dig som har juristexamen och är hovrätts- eller kammarrättsassessor. Du har flerårig erfarenhet av lagstiftningsarbete på rättssekretariat, lagstiftningsenhet eller motsvarande inom Regeringskansliet. Du är väl förtrogen med Regeringskansliets rutiner, arbetssätt och processer och du har erfarenhet av att leda andra exempelvis som biträdande chef eller projektledare.
Det är meriterande med erfarenhet av förändringsledning.
Dina egenskaper
För att vara framgångsrik i rollen krävs det att du samarbetar, lyfter andra och bidrar till en god arbetsmiljö och lärande hos andra. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat och lösningar i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att vara framgångsrik i rollen krävs det att du samarbetar, lyfter andra och bidrar till en god arbetsmiljö och lärande hos andra. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning som särskild huvudman, inleds med sex månaders provanställning. Förordnandet som biträdande enhetschef är tidsbegränsat och knutet till nuvarande tf enhetschef.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, är du välkommen att kontakta tf enhetschef Johanna Edner eller rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali Saco, samt Lotta Nordqvist, ST. Samtliga når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 april, 2026.
Bifoga ditt examensbevis och samtliga vitsord i din ansökan.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning.
