Särnmark söker junior jurist till huvudkontoret i Sundbyberg
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 2500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Göteborg, Kinna och Visby.
Vi söker nu en junior jurist till vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Om tjänsten
Som jurist på Särnmark företräder du våra kunder som juridiskt ombud i ärenden som främst rör personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tjänsten innebär att självständigt driva juridiska ärenden och ansvara för att all kontakt med myndigheter, kunder och kollegor sköts på ett kvalitativt och representativt sätt från ansökan till domstolsprocess och uppföljning. Att löpande hålla utbildningar för kollegor, kunder och övriga intressenter inom relevanta områden ingår också som en del av ditt arbete. I tjänsten ingår även att delta i vissa aktiviteter som arrangeras för kunder och andra intressenter, där du bistår med rådgivning och information om regelverket runt personlig assistans och vilket juridiskt stöd befintliga och potentiella kunder kan få från bolagets jurister. Rollen passar dig som vill göra skillnad i en verksamhet där juridiken är nära människors vardag.
Vem är du?
Vi söker dig som nyligen avslutat dina juridikstudier alternativt har arbetat i ca 1-2 år. Du har ett genuint intresse för området LSS och personlig assistans. Erfarenhet av liknande arbete eller annan erfarenhet av social omsorg, personlig assistans eller personer med funktionsnedsättning är meriterande men inget krav. Vi vill hitta dig som är nyfiken och ser det som en utmaning att snabbt sätta dig in i dina nya arbetsuppgifter och skapa förståelse för komplexiteten i de frågor som omger den personliga assistansen.
Stor vikt kommer att fästas vid dina personliga egenskaper. Du är en utåtriktad, social, kommunikativ, självgående och driven person som har lätt för att skapa kontakter och inge förtroende. Du är empatisk och har en förmåga att möta människor i utsatta situationer. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga. För att trivas hos oss behöver du även vara flexibel och öppen för förändringar och nya arbetssätt.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper utöver svenska är meriterande.
Anställningsvillkor och placering
Tillsvidareanställning på heltid (inleds med 6 månaders provanställning). Placering är Särnmarks huvudkontor i centrala Sundbyberg. Rollen innebär även vissa resor till våra kontor och kunder runt om i landet. Du tillhör avdelningen för juridik och kvalitet och rapporterar till chefsjurist/kvalitetschef.
Särnmark erbjuder
Ett utmanande och meningsfullt arbete i en bransch som kännetecknas av ständig utveckling - där juridiken gör konkret skillnad för människor. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stort ansvar. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och flextid.Så ansöker du
Kontaktperson för rekryteringen är Johanna Högberg, chefsjurist och kvalitetschef, 08-505 920 28, johanna.hogberg@sarnmark.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Intervjuer hålls löpande.
För mer information om Särnmark, besök www.sarnmark.se. Ersättning
