Särnmark söker erfaren jurist till huvudkontoret i Sundbyberg
Särnmark Assistans AB / Juristjobb / Sundbyberg
2026-02-17
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 2500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Göteborg, Kinna och Visby.
Vi söker nu en erfaren jurist till vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Om tjänsten
Som jurist på Särnmark företräder du våra kunder som juridiskt ombud i ärenden som främst rör personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ansvarar för dina egna ärenden från ansökan till domstolsprocess och uppföljning. Du arbetar självständigt med hög kvalitet i leveransen, samtidigt som du är en tydlig juridisk röst internt och bidrar till att utveckla arbetssätt och kompetens inom organisationen. Att löpande hålla interna och externa utbildningar är en naturlig del av ditt arbete. I tjänsten ingår även att delta i vissa aktiviteter som arrangeras för kunder och andra intressenter, där du bistår med rådgivning och information om regelverket runt personlig assistans och vilket juridiskt stöd befintliga och potentiella kunder kan få från bolagets jurister. Rollen passar dig som vill göra skillnad i en verksamhet där juridiken är nära människors vardag.
Vem är du?
Du har flera års erfarenhet av liknande arbete och har tidigare jobbat som jurist inom personlig assistans. Du har ett stort engagemang för rättsutvecklingen inom området och en vilja att dela kunskap såväl internt som externt.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och som tar ansvar med lugn och tydlighet. Du är förtroendeingivande, har gott självförtroende och integritet, och du trivs i en roll där du förväntas göra kvalificerade bedömningar, vara ett stabilt stöd i organisationen och samtidigt vara professionell i mötet med kunder, myndigheter och samarbetspartners. Du är orädd och vågar vara rak när det behövs, står stadigt i din bedömning och driver ärenden framåt utan prestige. Du kombinerar empati med juridisk precision och skapar trygghet genom struktur, förutsägbarhet och tydlig kommunikation.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper utöver svenska är meriterande.
Anställningsvillkor och placering
Tillsvidareanställning på heltid (inleds med 6 månaders provanställning). Placering är Särnmarks huvudkontor i centrala Sundbyberg. Rollen innebär även vissa resor till våra kontor och kunder runt om i landet. Du tillhör avdelningen för juridik och kvalitet och rapporterar till chefsjurist/kvalitetschef.
Särnmark erbjuder
Ett utmanande och meningsfullt arbete i en bransch som kännetecknas av ständig utveckling - där juridiken gör konkret skillnad för människor. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stort ansvar. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och flextid.Så ansöker du
Kontaktperson för rekryteringen är Johanna Högberg, chefsjurist och kvalitetschef, 08-505 920 28, johanna.hogberg@sarnmark.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Intervjuer hålls löpande.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Chefsjurist och kvalitetschef
Johanna Högberg johanna.hogberg@sarnmark.se 08/ 505 920 28 Jobbnummer
9748444