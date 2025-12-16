Saneringstekniker med inriktning på asbest till Polygon i Kristinehamn
2025-12-16
När olyckan är framme är det vi som ställer upp. Som saneringstekniker hos Polygon hjälper du människor och företag att återställa sina hem och lokaler efter bränder, vattenskador och andra skador. Det är ett jobb med mening, där du ser resultatet av ditt arbete varje dag.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Du kommer tillhöra vårt distrikt i Kristinehamn och dina huvudsakliga arbetsuppgift blir rivning och sanering av asbest, men du kommer även att arbeta med andra typer av rivning och sanering vid behov. En arbetsdag på Polygon är varierande och spännande, då våra uppdrag ofta kommer in med kort varsel. Vi arbetar med alla typer av rivningar och saneringar i varierande omfattning, exempelvis efter brand- och vattenskador i fastigheter eller inför renoveringar och ombyggnationer. Arbetet innebär fysisk aktivitet och en stor variation i arbetsuppgifter, så det passar dig som trivs med dynamiska arbetsdagar.
I din roll som saneringstekniker kommer du att:
Rengöra och återställa byggnader efter brand-, fukt- och mögelskador
Arbeta med specialiserad sanering och rivning, med fokus på asbest
Samarbeta med kollegor, kunder och försäkringsbolag
Bidra till en trygg och säker arbetsmiljö
Lära dig nya tekniker och arbeta med modern utrustning
Vem är du?
Vi söker dig som är driven och trivs med fysiskt arbete. Du har en hög arbetsmoral och tar ansvar för att slutföra arbetsuppgifter på ett noggrant sätt. Du har en positiv inställning och gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.Kvalifikationer
Erfarenhet av asbestsanering
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av PCB-sanering
Giltig utbildning och tjänstbarhetsintyg för asbest
Vad vi erbjuder:
Vi är stolta över vår teamkänsla och kultur, där vi alla hjälper och stöttar varandra, oavsett roll på bolaget. Att många av våra medarbetare har varit hos oss i över 20 år ser vi som ett kvitto på att kompetensutveckling och karriärmöjligheter är rätt väg att gå.
Hos oss får du:
En trygg anställning med kollektivavtal
Ett unikt utbud av interna och externa utbildningar
Möjlighet till utveckling och karriär inom sanering och rivning
Starka kollegiala relationer och en arbetsplats med gemenskap i fokus
Känns det som helt rätt jobb för just dig? Då är vi förmodligen din drömarbetsplats! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.

Polygon Sverige AB
https://www.polygongroup.se
