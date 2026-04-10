Saneringstekniker - Specialrengöringar Sverige i Stockholm

2026-04-10
Gillar du att göra nytta på riktigt?
Som specialrengörare hos oss gör du skillnad för människor, fastigheter och hela kvarter - varje dag. Vi söker vardagshjältar med lojalitet, mod, pliktkänsla och engagemang.
Kort om jobbet
Du utför specialrengöringar: allt från lukt- och antimögelbehandlingar till rengöringar med högtrycksutrustning eller olycks- och byggrelaterad sanering.
Du planerar dina uppdrag, kommunicerar med kund och dokumenterar resultat.
Du jobbar självständigt, men alltid med ett team i ryggen.
Vi letar efter
En händig person med grundkoll på hus/fastighet.
Någon som tar ansvar, håller tider och lämnar rent och snyggt.
En person som är flytande i svenska i tal/skrift.
Någon som har B-körkort manuell (krav).
Du får av oss
Betald utbildning i en bransch som inte har skolbänkar - bara riktiga jobb och riktiga resultat.
Startlön ca 29 500 kr/månad för ny medarbetare.
Tillsvidare, heltid dagtid, provanställning 6 månader.
Kollektivavtal, bra utrustning, kläder och kollegor som backar dig.
Utvecklingsvägar - vill du bli specialist inom ett av våra områden, arbetsledare eller kanske något annat så hjälper vi dig dit. Vi är ett växande företag och nya funktioner behöver hela tiden utvecklas och tillsättas.
Plats: Stockholm med omnejd.
Start: Snarast/enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Skicka CV + en kort presentation om dig själv. Beskriv också det mest knepiga städ/sanerings- eller renoveringsuppdrag du har löst. Berätta gärna även vad som motiverar dig att söka just detta jobb.
Märk ansökan "Specialrengörare Stockholm".
Skicka din ansökan tillnicole.s@specialrengoringar.se
(Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag.)
Bonus: Pingviner kan dricka saltvatten - vad är din superkraft? Berätta i brevet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: nicole.s@specialrengoringar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialrengörare Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VRS Mitt AB
(org.nr 556602-2132), https://specialrengoringar.se/
Kaminvägen 2 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Grundare & VD
Frans Kristian Skibdal kristian@specialrengoringar.se 070-424 12 70 Jobbnummer
9846503