Sandströms Center växer, nu söker vi en mekaniker!
2025-10-13
Har du ett brinnande intresse för fordon och vill arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik? På Sandströms Center får du möjlighet att utvecklas som mekaniker, samtidigt som du blir en viktig del av ett sammansvetsat och familjärt team.
Information om företaget
Sandströms Center är en rikstäckande fullservicekedja för fordon inom yrkestrafiken och är erkända för att vara en skicklig helhetsleverantör som erbjuder tjänster som minimerar stillestånd och ökar förutsättningarna till lönsamhet. Företaget är familjeägt med cirka 100 anställda nationellt och en omsättning på runt 200 miljoner. Som privatägt bolag präglas verksamheten av långsiktighet och ett stort engagemang.
De erbjuder tjänster med fokus på kundens förutsättningar genom flexibilitet och hög kvalité. Teamet arbetar tillsammans mot gemensamma mål och hjälper varandra. Vardagen präglas av ett högt tempo och många skratt.Så här beskriver en av arbetsledarna arbetet:
"På Sandströms Center är ingen dag den andra lik och man lär sig hela tiden nya saker och utvecklas i sitt arbete. Det är trevlig och familjär stämning och man värnar om alla medarbetare."
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Sandströms Centers räkning en mekaniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Sandströms Center.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Sandströms önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till Alma Jonsson på alma.jonsson@pn.se
.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker på Sandströms Center i Luleå har du en varierande vardag där du huvudsakligen arbetar med:
• Felsökning och reparation av motorer, bromssystem och chassi* Service och underhåll på tunga fordon av olika fabrikat* Olika typer av reparationsarbeten för att säkerställa att våra kunders fordon håller sig i toppskick
Du arbetar efter bekväma arbetstider, mån-fre 07-16.
Vi söker dig som:
• Har ett intresse och erfarenhet av mekanik, antingen genom utbildning (gymnasieskola, yrkeshögskola eller motsvarande) eller praktiskt arbete.* Innehar B-körkort.* Kan kommunicera obehindrat på svenska.
Vi välkomnar även dig som är självlärd mekaniker. Det är meriterande, men inget krav, om du har erfarenhet av Mercedes, Volvo eller Scania samt innehar C- eller CE-behörighet.
Vi tror även att dina personliga egenskaper är viktiga för att trivas i rollen som mekaniker på Sandströms Center. Vi ser att du är en kommunikativ person som har lätt för att skapa kontakt med kunder såväl som samarbetspartners. Vidare är du ordningsam, ansvarstagande och utför uppgifter med hög kvalitet.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: LuleåURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Alma Jonsson
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta alma.jonsson@pn.se
.#Sandströms-Center #Mekaniker #Tungmekaniker #Mercedes #Volvo #Scania Så ansöker du
