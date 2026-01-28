Sandströms Center expanderar - vi söker en skadetekniker!
2026-01-28
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Är du en praktiskt lagd person som gillar att jobba med händerna och vill bli en del av ett sammansvetsat team? Hos Sandströms i Luleå söker vi nu en skadetekniker som vill bidra med sitt engagemang, sin noggrannhet och sin vilja att utvecklas. Här får du arbeta i en varierande roll där ingen dag är den andra lik, tillsammans med kollegor som värdesätter samarbete, kvalitet och en god arbetsgemenskap.
Information om företaget
Sandströms Center är en rikstäckande fullservicekedja för fordon inom yrkestrafiken och är erkända för att vara en skicklig helhetsleverantör som erbjuder tjänster som minimerar stillestånd och ökar förutsättningarna till lönsamhet. Företaget är familjeägt med cirka 100 anställda nationellt och en omsättning på runt 200 miljoner. Som privatägt bolag präglas verksamheten av långsiktighet och ett stort engagemang.
De erbjuder tjänster med fokus på kundens förutsättningar genom flexibilitet och hög kvalité. Teamet arbetar tillsammans mot gemensamma mål och hjälper varandra. Vardagen präglas av ett högt tempo och många skratt.Så här beskriver en av arbetsledarna arbetet:"På Sandströms Center är ingen dag den andra lik och man lär sig hela tiden nya saker och utvecklas i sitt arbete. Det är trevlig och familjär stämning och man värnar om alla medarbetare."
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Sandströms Centers räkning en skadetekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Sandströms Center.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Sandströms önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till Alma Jonsson på alma.jonsson@pn.se
.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som skadetekniker hos Sandströms Center i Luleå omfattar dina arbetsuppgifter bland annat:* Utföra skadereparationer: svetsning, plåtslagning, karosskomponenter t.ex. kaross, huv, dörrar och fönster, broms- och fjädringskomponenter samt kylsystem* Ansvara för att ditt arbete utförs i linje med deadline
• Arbeta flexibelt med dina uppdrag för att finnas behjälplig för dina kollegor
Vi söker dig som
• Har ett starkt tekniskt intresse och inte är rädd för utmaningar utan nyfiken på att lära* Innehar B-körkort
• Talar och skriver obehindrat på svenska såväl som engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av praktiskt arbete och självklart är erfarenhet från branschen varmt välkommet. Har du tidigare erfarenhet som snickare, lackerare eller bilmekaniker är även det meriterande.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer att trivas hos Sandströms Center. Företaget präglas av en unik och familjär kultur som bygger på samarbete, välvilja och genuint engagemang. Därför söker vi dig som är:
• Flexibel
• Har god samarbetsförmåga
• Prestationsorienterad
• Ansvarstagande
• Serviceinriktad
Start: Omgående, enligt ök. Omfattning: Heltid, arbetstider 7-16, arbetet sker på plats.
Ort: Luleå
Kontaktperson: Alma Jonsson/ alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta alma.jonsson@pn.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
