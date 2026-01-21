Sandeplanskolan söker lärare i fritidshem med inriktning idrott
2026-01-21
Sandeplanskolan är en F-9 skola med ca 450 elever och drygt 70 anställda. Skolan består av två byggnader, i A-huset finns årskurs 4-9 och i B-huset finns årskurs F-3 samt fritids. Vi har stora och fina utomhusmiljöer som erbjuder en hel del aktiviteter och lärmiljöer för våra elever.
Varje årskursteam summerar upp till ett arbetslag för F-3, 4-6 och 7-9. På vår skola är det viktigt med trygghet, trivsel och delaktighet för både elever och personal. Det innebär att vi värdesätter goda relationer i mötet med varandra, att man ska känna delaktighet i det dagliga arbetet och att varje individ har möjlighet att bidra till skolans utveckling.
Vi värnar om goda samarbeten för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för våra elever och personal.
Våra utvecklingsområden är värdeskapande lärande, pojkars lärande och elevdelaktighet.
Vi har valt dessa utvecklingsområden för att vi vill öka elevernas lärande, nyfikenhet och delaktighet i skolarbetet.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Vi söker lärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa, som vill utveckla och driva det pedagogiska arbetet i fritidshemmet samt bidra till att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande under hela dagen på skolan.
Tjänsten är förlagd mot både skola och fritidshem och en av dina arbetsuppgifter blir att hjälpa till att skapa broar mellan dessa båda verksamheter.
Vi arbetar utifrån en positiv förväntan på elever och kolleger och våra värdegrundsord glädje, mod, trovärdighet och omtanke genomsyrar såväl vårt förhållningssätt som det pedagogiska arbetet med barnen. Vi lägger stor vikt vid samarbete, pedagogiska samtal och kollegialt lärande.Kvalifikationer
Legitimation som lärare i fritidshem
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Vellinge kommun, Sandeplans rektorsområde Kontakt
Bitr. Rektor
Margareta Fehland margareta.fehland@vellinge.se 040-425804 Jobbnummer
