Sandbäckens Rör i Malmö söker entreprenadmontörer & servicemontörer
2026-01-27
Sandbäckens Rör i Malmö är ett komplett VS-bolag som erbjuder sina kunder installationer och service till såväl fastighetsägare, byggbolag och till industrin.
Malmö * Öresundsregionen
Sandbäckens Rör i Malmö är ett komplett VS-företag som arbetar med installationer och service åt fastighetsägare och byggbolag . Vi erbjuder helhetslösningar - från rådgivning och projektering till färdiga installationer vid nybyggnation, ombyggnationer och hyresgästanpassningar.
Nu växer vi och söker både entreprenadmontörer och servicemontörer för att möta en ökande efterfrågan.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Som entreprenadmontör arbetar du med större projekt inom ny- och ombyggnation, ofta i team.
Som servicemontör arbetar du med service, felsökning, reparation och installation av rör- och VVS-system hos våra kunder.
Arbetet är varierande och präglas av kvalitet, säkerhet och god kundkontakt.
Vi söker dig som
• Är utbildad rörmontör med giltigt certifikat
• Har erfarenhet inom VVS (service och/eller entreprenad)
• Kan arbeta självständigt och ta ansvar
• Har B-körkort
• Är noggrann, lösningsorienterad och serviceinriktad
Vi erbjuder
• Trygg anställning med kollektivavtal
• Konkurrenskraftig lön och goda villkor
• Servicebil och moderna arbetsverktyg
• Varierande arbetsdagar och utvecklingsmöjligheter
• Ett stabilt företag med god sammanhållning och trevliga kollegorSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation:
Entreprenad & Service: mattias.goransson@sandbackens.se
0707 45 62 80
Entreprenad & Service: viking.lindfors@sandbackens.se
0707 45 62 98
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Nimlas Sverige är en av Sveriges ledande koncerner inom installation och service av olika typer av fastighetstekniska lösningar. Vi erbjuder marknaden hållbara och energismarta installationer inom bland annat VS, sprinkler, el, ventilation och kyla.
Nimlas Sverige är en rikstäckande koncern som idag sysselsätter mer än 1 500 medarbetare och finns etablerade på ett 50-tal orter. Läs mer om oss på nimlas.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nimlas Sweden AB
(org.nr 556469-9956), https://www.sandbackens.se/ Arbetsplats
Sandbäcken utveckling Kontakt
VD
Mattias Göransson mattias.goransson@sandbackens.se 0707 45 62 80 Jobbnummer
9706027