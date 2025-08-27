Sandbackaskolan söker lärare i fritidshem till anpassad grundskola
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Pedagogjobb / Kungälv Visa alla pedagogjobb i Kungälv
2025-08-27
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Bildning och Lärande i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-08-27Beskrivning
Sandbackaskolan är en F-6 skola i Kungälvs kommun där både grundskola och anpassad grundskola finns under samma tak.
Vi arbetar för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar - både under skoltid och på fritids.
Vi strävar efter att eleverna ska vara stolta över sin skola och att Sandbackaskolan ska vara ett självklart val för både elever och vårdnadshavare. Vår avsikt är också att Sandbackaskolan ska vara en arbetsplats där varje medarbetare trivs och får möjlighet till professionell utveckling.
Skolan är just nu under renovering och ombyggnad, och flera av våra lokaler är redan helt nyrenoverade och utformade med stor omsorg för att möta verksamhetens behov. Det ger oss fantastiska förutsättningar att skapa en modern och funktionell lärmiljö för både elever och personal.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och forma en meningsfull fritidsverksamhet för elever i anpassad grundskola. Du planerar och leder aktiviteter som stärker elevernas sociala, motoriska och kommunikativa förmågor. Tillsammans med kollegor skapar du struktur, trygghet och glädje under hela dagen - både i skola och på fritids.
Du kommer även att samverka med fritidshemmet inom grundskolan, vilket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och ett inkluderande arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har lärarlegitimation med inriktning mot fritidshem eller annan relevant pedagogisk utbildning.
- Har erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer.
- Är trygg, lyhörd och har ett lågaffektivt bemötande.
- Har god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
- Brinner för att skapa en meningsfull fritid för alla barn.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter en positiv inställning samt förmåga att skapa en inkluderande och stödjande miljö för våra elever. Du delar vår passion för utbildning och vill vara del av ett team som arbetar tillsammans för att göra skillnad i elevernas liv.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Maria Kempe Olsson 0303-238140 Jobbnummer
9479174