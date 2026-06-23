Sanandum söker sjuksköterskor till uppdrag i Umeå

Sanandum AB / Sjuksköterskejobb / Umeå
2026-06-23


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Sanandum söker sjuksköterskor till uppdrag i Umeå
Vill du arbeta flexibelt, utvecklas i din yrkesroll och samtidigt känna dig trygg som konsult?
Sanandum söker nu engagerade sjuksköterskor för flera tillgängliga uppdrag i Umeå med omnejd.
Umeå är en av Sveriges mest dynamiska städer i norr, känd för sitt universitet, sitt rika kulturliv och närheten till både natur och friluftsaktiviteter året runt. Här kombineras stadens energi med norrländsk livskvalitet.
Om uppdragen
Vi har löpande behov inom både kommunal vård och regional verksamhet, och erbjuder både kortare och längre uppdrag. Som konsult hos oss har du möjlighet att själv påverka var, när och hur mycket du arbetar – vi matchar dig med uppdrag som passar din kompetens och livssituation.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska

Har minst 2 års yrkeserfarenhet

Är trygg i din yrkesroll och trivs i nya arbetsmiljöer

Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning

Trygga villkor och personlig kontakt

Hjälp med resa och boende vid behov

Flexibilitet och inflytande över ditt schema

Uppdrag i Umeå samt över hela Sverige

Hos Sanandum – där omtanke och kompetens möts – sätter vi alltid våra konsulter i fokus. Vi bygger långsiktiga relationer och finns med dig hela vägen, före, under och efter uppdraget.
Intresserad?
Skicka in din intresseanmälan redan idag så kontaktar vi dig och berättar mer om våra aktuella uppdrag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Maila oss din intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
E-post: kontakt@sanandum.se

Arbetsgivare
Sanandum AB (org.nr 559294-6163)
Gnistagatan 8 (visa karta)
907 37  UMEÅ

Kontakt
Konsultchef
Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sanandum.se
073-7109380

Jobbnummer
9975339

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