Sanandum söker sjuksköterskor till uppdrag i Gällivare
2026-03-11
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Vill du arbeta flexibelt, utvecklas i din yrkesroll och samtidigt känna dig trygg som konsult?
Sanandum söker nu engagerade sjuksköterskor för flera tillgängliga uppdrag i Gällivare med omnejd.
Gällivare ligger i hjärtat av Lappland och erbjuder en unik miljö med storslagen natur, närhet till fjällvärlden och en stark känsla av gemenskap. Här finns möjlighet att kombinera ett meningsfullt uppdrag med fantastiska naturupplevelser året runt.
Om uppdragen
Vi har löpande behov inom både kommunal vård och regional verksamhet, och erbjuder både kortare och längre uppdrag. Som konsult hos oss har du möjlighet att själv påverka var, när och hur mycket du arbetar - vi matchar dig med uppdrag som passar din kompetens och livssituation.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst 2 års yrkeserfarenhet
Är trygg i din yrkesroll och trivs i nya arbetsmiljöer
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Trygga villkor och personlig kontakt
Hjälp med resa och boende vid behov
Flexibilitet och inflytande över ditt schema
Uppdrag i Gällivare samt över hela Sverige
Hos Sanandum - där omtanke och kompetens möts - sätter vi alltid våra konsulter i fokus. Vi bygger långsiktiga relationer och finns med dig hela vägen, före, under och efter uppdraget.
Intresserad?
Skicka in din intresseanmälan redan idag så kontaktar vi dig och berättar mer om våra aktuella uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Maila oss din intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
E-post: kontakt@sanandum.se Arbetsgivare Sanandum AB
