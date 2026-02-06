Sanandum söker operationssjuksköterska till Västernorrland vår 2026
Sanandum AB / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-02-06
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sanandum AB i Sundsvall
, Hudiksvall
, Ragunda
, Örnsköldsvik
, Östersund
eller i hela Sverige
Sanandum söker nu en erfaren operationssjuksköterska för ett uppdrag inom regionverksamhet i Västernorrlandstrakten under våren 2026.
Hos Sanandum - där omtanke och kompetens möts - får du trygga villkor, personlig kontakt och möjlighet till fler uppdrag över hela Sverige.
Uppdragsperiod
30 mars - 29 maj 2026, med option om förlängning
Omfattning: Dagtid, Heltid,
Om uppdraget
Uppdraget är inom operationsverksamhet på länssjukhusnivå. Konsulten behöver ha bred kompetens och kunna arbeta med flera kliniker och specialiteter, såsom:
Kirurgi
Ortopedi
Gynekologi
Urologi
Öron/Näsa/Hals
Käkkirurgi och specialisttandvård
Mångårig erfarenhet inom operationssjukvård är meriterande.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Har god vana av instrumentering inom flera specialiteter
Är trygg, flexibel och van att arbeta självständigt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning enligt avtal
Personlig kontakt och stöd genom hela uppdraget
Möjlighet till fler uppdrag inom både kommun och region, över hela Sverige
Intresserad?
Skicka in din intresseanmälan redan idag så berättar vi mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Maila oss din intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
E-post: kontakt@sanandum.se Arbetsgivare Sanandum AB
(org.nr 559294-6163), http://www.sanandum.se Jobbnummer
9727616