Samverkansofficer för utbildningsteam på Försvarsmedicincentrum
2026-03-04
Vill du arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? I Försvarsmakten gör alla medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Försvarsmedicincentrums startar nu upp ett projekt som leds av Myndigheten för civilt försvar (MCF) nu söker vi en till två samordningsansvariga för utbildningsteam som sätts upp i samarbete med MCF och andra myndigheter.
Läs mer om uppdraget här: MCF - Uppdrag att etablera Sveriges center för rehabilitering av skadade soldater i Ukraina
Om oss
Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som samordningsansvarig innebär att samordna och planera för utbildning på plats i Sverige och Ukraina samt leda de multidisciplinära svenska teamen på plats där utbildningen kommer ske. I uppgiften ingår också att vara sammanhållande vid framtagandet av de digitala produkterna i projektet, planera och delta i digitala avstämningar med samtliga intressenter samt delta i slutlig rapportskrivning. Under projektets gång så ingår att löpande rapportera till de berörda i projektet. Du kommer att arbeta nära tillsammans med Myndigheten för civilt försvar så en del i rollen blir att vara insatt i deras organisation samt verksamhetsledning i syfte att stötta personalen. Du kommer i den här rollen även att utgöra teamens POC mot siten i Ukraina hemifrån och på plats. Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
• Officer/specialistofficer (YO/RO) OF2/3 alternativt SO6-8 eller motsvarande militär utbildning.
• Goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort
MERITERANDE
• Arbetsledning av försvarsmedicinsk personal.
• Erfarenhet av utlandstjänstgöring
• Försvarsmedicinsk utbildning lägst sjukvårdare.
• Arbetat med force protection. Dina personliga egenskaper
För att passa in i rollen behöver du vara initiativtagande och ha lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter. Du behöver vara ansvarstagande då stora delar av arbetet kräver att du organiserar och genomför arbetet självständigt.
Du är prestigelös, har god samarbetsförmåga och uppskattar arbete såväl självständigt som i grupp. I din personlighet är du noggrann, strukturerad och pålitlig. En hög social förmåga samt en social smidighet är en framgångsfaktor för befattningen.
Du förhåller dig till Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod som beskriver de värden, förmågor samt de uppträdande vi anser vara avgörande för att vi ska lösa vårt uppdrag med framgång.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet under rekryteringsarbetet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsat 2 år för reservofficer, för tillsvidareanställd finns möjlighet till tidsbegränsad placering fram tills 2027-10-31.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg, resor förekommer i tjänsten
Civil eller militär befattning: YO/RO OF 2/3 alternativt SO 6-8
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen:
Rekryterande chef Åse Bergström Tel. 010- 229 20 00 (vxl).
Fackliga företrädare
OFGBG (ofgbg-fomedc@mil.se
)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
)
SACO (saco-gbg@mil.se
)
SEKO (seko-forsvar-goteborg@mil.se
) Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-27. Din ansökan behöver innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Urval kommer ske löpande.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
