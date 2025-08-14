Samuelsson & Jersby (Lindströms Bil) i Partille söker servicetekniker
2025-08-14
Lindströms Bil är ett familjeföretag som finns på 8 orter. Vi värnar om att behålla den familjära känslan. Vi jobbar dagligen utifrån våra värderingar i Toyota Way och Lindström Way. Det är vad vi kallar BRiT - Best Retailer in Town! Vi är sedan mer än 50 år auktoriserade återförsäljare för Toyota och Lexus. Vi har fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Falköping, Skövde, Alingsås, Trollhättan, Borås, Jönköping, Värnamo och Partille. I Skövde finns även auktoriserad serviceverkstad för Lexus.
Samuelsson & Jerby är nu en del av Lindströms Bil AB, men kvar i samma lokaler och med samma tekniker.Lindströms Bil fyller 60 år - även om vi fyller 60, är vi en pigg 60-åring med blicken mot framtiden.
Vi är på jakt efter en servicetekniker som vill ansluta sig till vårt serviceteam i Partille. Hos oss på Samuelsson & Jersby kommer du få arbeta med ett av bilbranschen främsta varumärken, Toyota/Lexus, och vår världsledande hybridteknik.
Om jobbet
Som medarbetare hos oss är du en del av ett team som utför alla typer av förekommande arbeten på en serviceverkstad såsom service, reparationer och montering av tillbehör.
Tillsammans arbetar du och dina kollegor för att utveckla avdelningen till den främsta serviceverkstaden i Partille och det självklara valet för verkstadskunden.
Om dig
Vi tänker att du har ett stort intresse för bilar och teknik. Du har fordonsteknisk utbildning i grunden med några års dokumenterad erfarenhet som fordonstekniker gärna inom Toyota. Har du även erfarenhet och kompetens inom diagnostik och felsökning är det mycket meriterande.
För att lyckas i den här rollen hos oss ser vi att du är ansvarsfull, noggrann och kvalitetsmedveten, du drivs av det som i Toyotavärlden kallas "Kaizen" - ständig förbättring - och du är en prestigelös kollega som har förmågan att skapa god stämning och teamwork.
B-körkort och goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftlig, är ett krav.
Vi erbjuder dig
En familjär arbetsplats med tydlig företagskultur - Lindströms Bil är ett familjeföretag och vi värnar om att behålla den familjära känslan.
Trygghet - Bilbranschen befinner sig i ständig förändring och med Toyota och Lexus som varumärken ger det oss en stark position och trygg framtid.
Utveckling - Genom Toyota & Lexus genomför vi löpande kompetenshöjande utbildningar som utvecklar oss både personligt och professionellt.
Friskvårdsbidrag - Att du ska må bra är en självklarhet för oss, därför erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag.
Din egna förmånsportal - Som anställd hos oss får du tillgång till ett generöst utbud av förmåner genom Benify - marknadens ledande plattform för förmåner och därigenom skapar du ditt alldeles egna förmånspaket utifrån vad som är viktigt för just dig.
Försäkringar och pension - Vi är anslutna till kollektivavtal och du omfattas automatiskt av våra kollektivavtalade försäkringar och pension.
Pensionsrådgivning - Att vara anställd hos oss ska vara en investering för framtiden. Alla våra anställda har möjlighet till personlig pensionsrådgivning.
Ett förmånligt bilägande - Som anställd erbjuder vi dig förmåner som innebär ett enkelt och prisvärt bilägande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindströms Bil AB
(org.nr 556055-3561) Kontakt
Ulrik Karlsson ulrik.karlsson@lindstromsbil.se 0704-31 73 29 Jobbnummer
9459189