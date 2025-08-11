Samtalsterapeut till Första Linjen för barn och ungas psykiska hälsa
Region Blekinge / Psykologjobb / Karlshamn Visa alla psykologjobb i Karlshamn
2025-08-11
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Gör skillnad! Varje dag!
Nu söker vi tre samtalsterapeuter med grundläggande psykoterapi utbildning till första linjen i Blekinge med placering i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn eller Olofström.
Trivs du med att arbeta brett och tillsammans med härliga kollegor där du får möjlighet att göra skillnad, varje dag? Då kan vi ha jobbet för dig.
Nu behöver vi utöka med ytterligare kollegor som vill vara med och fortsätta bygga upp vår verksamhet inom primärvården i Blekinge. Första linjen tillhör en organisation - En väg in, kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa. Inom enheten som tillhör östra närvården finns bedömnings och rådgivningsteam, första linjen för barn och unga med psykisk hälsa, mödra- och barnhälsovårdspsykologer. Vår strävan är att utifrån blandade kompetenser och erfarenheter skapa en verksamhet för att på bästa sätt möta olika åldersgrupper och problem.
Att göra skillnad för barn, ungdomar och familjer är vår gemensamma drivkraft. Vi vill skapa ett gott arbetsklimat och rekrytera medarbetare som visar stor omsorg för patienter, anhöriga och för varandra. Första Linjen för barn och ungas psykiska hälsa är en arbetsplats att trivas på!
Östra närvården består av sex vårdcentraler inom Karlskrona kommun, fem ungdomsmottagningar i länet, och primärvårdsrehabilitering. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Om jobbet
Första linjen inom kontaktcenter har ett brett uppdrag och är länsövergripande Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge råd, stöd och behandling för barn och unga med psykisk ohälsa. För närvarande är vi åtta psykiatrisjuksköterskor/socionomer/psykoterapeuter i verksamheten.
Vi samarbetar vid behov både med primärvårdens läkare och sjuksköterskor, BUP, skolorna och Socialtjänsten. Vi är måna om att ha en verksamhet som är flexibel och anpassad för att sätta barnet/ungdomen och familjens behov i fokus. Vi är pragmatiska i vårt arbetssätt, och har mycket nytta av kunskaper i KBT, lösningsfokuserat och/eller psykopedagogiskt arbetssätt, familjeterapi samt utvecklingspsykologi. Vi har regelbunden handledning i vårt arbete.
Du får inom ramen för primärvårdens uppdrag arbeta med psykologiska uppgifter såsom behandling, rådgivning, föreläsning och föräldragrupp gentemot barn, ungdomar och deras familjer. Du får även delta i olika samverkansformer med ovan nämnda andra inrättningar och även ge konsultation till dessa.
Om dig
Vi söker dig som är sjuksköterska/kurator/skötare med grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 och tycker om att utveckla och förbättra arbetet tillsammans med enhetens övriga kollegor. Vi ser gärna att du är engagerad och ser förbättringsarbete som en naturlig del av det dagliga arbetet. Du är van vid att arbeta både självständigt och i grupp. Erfarenhet av psykoterapeutiskt eller stödjande arbete med barn, unga och deras familjer är meriterande.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Region Blekinge Kontakt
Katharina Sonesson 0734-471513 Jobbnummer
9451678