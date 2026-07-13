Samtalsstöd till Ungdomssupporten och gymnasiet , vikariat
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Socialsekreterarjobb / Skellefteå Visa alla socialsekreterarjobb i Skellefteå
2026-07-13
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
er).
Vill du arbeta nära ungdomar och unga vuxna i ett uppdrag där tidiga insatser, samverkan och tillgängligt stöd står i fokus?
Nu söker vi en socionom som vill arbeta som samtalsstöd i ett kombinerat uppdrag där du arbetar både inom gymnasieskolan och på Ungdomssupporten i Skellefteå. Här får du möjlighet att möta ungdomar och unga vuxna i ett tidigt skede och bidra till att de får rätt stöd i rätt tid.
DIN ROLL
I den här rollen arbetar du förebyggande och stödjande med ungdomar och unga vuxna. Cirka 15 procent av tjänsten är förlagd till gymnasieskolan och resterande del till Ungdomssupportens verksamhet.
På gymnasiet är du en del av elevhälsans förebyggande arbete och samverkar med skolans personal kring elever som behöver stöd i sin vardag. Du bidrar med ett socialt perspektiv och arbetar tillsammans med elevhälsoteamet för att stärka elevernas möjligheter att må bra och lyckas i skolan.
På Ungdomssupporten erbjuder du stödjande samtal till ungdomar och unga vuxna med olika behov och livssituationer.
De unga som söker stöd kan exempelvis behöva hjälp kring:
sömn och vardagsrutiner
skolrelaterade utmaningar
relationer och psykiskt mående
motivation och framtidsfrågor
att flytta hemifrån eller hitta struktur i vardagen
praktik, sysselsättning eller vägar vidare mot studier och arbete
En viktig del av uppdraget är samverkan. Du arbetar nära gymnasieskolans elevhälsoteam och samarbetar med bland annat skola, ungdomsmottagning, hälso- och sjukvård samt socialtjänst för att skapa ett sammanhållet stöd kring den unge.
Du bidrar också i informations- och utbildningsinsatser och känner dig trygg i att möta grupper i olika sammanhang. Rollen ger dig möjlighet att vara med och utveckla det förebyggande arbetet för unga i Skellefteå. Visst kvällsarbete kan förekomma.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har socionomexamen och ett genuint engagemang för ungdomars utveckling och välmående.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Du har grundläggande digital kompetens, B-körkort och för tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ungdomar eller unga vuxna, exempelvis inom socialt arbete, elevhälsa eller annan stödverksamhet. Vi ser också positivt på erfarenhet av stödjande eller motiverande samtal, samverkan mellan olika verksamheter och arbete med ungdomar med olika språklig och kulturell bakgrund.
Som person är du trygg, lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar självständigt, tar ansvar för att planera ditt arbete och samarbetar samtidigt prestigelöst med andra för att hitta lösningar som gynnar den unge. Du är flexibel och kan möta människor i olika livssituationer med respekt, tydlighet och ett professionellt bemötande.
DIN NYA ARBETSPLATS
I den här tjänsten får du ett varierat uppdrag där du kombinerar arbetet inom gymnasieskolan med stödinsatser på Ungdomssupporten och blir en del av ett sammanhang där samarbete och tillgänglighet står i centrum.
Du blir en del av individ- och familjeomsorgens förebyggande enhet där flera verksamheter arbetar tillsammans för att stärka och stötta barn, unga och familjer. Rollen innebär också ett nära samarbete med gymnasieskolans elevhälsoteam. Verksamheten präglas av samverkan, engagemang och ett starkt fokus på tidiga insatser. Du utgår från våra lokaler på Hörnellgatan tillsammans med delar av den förebyggande enheten.
Ungdomssupporten arbetar nära både gymnasieskolan och andra samhällsaktörer för att unga ska få rätt stöd i rätt tid. Här finns ett stort engagemang för att skapa lättillgängligt stöd och långsiktigt hållbara lösningar för de unga som verksamheten möter.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "721327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
)
931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Rekryteringscenter Skellefteå kommun +46910735000 Jobbnummer
10000686