Samordningssköterska/sjuksköterska, Medicin Falun
2026-02-17
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Samordningssköterska/sjuksköterska, välkommen till avdelning 22!
Avd. 22, en avdelning med lung-, gastroenterologiska- och hematologiska sjukdomar som specialistområde.
Är en verksamhet med högt flöde vad gäller in- och utskrivningar och verksamheten behöver dig med ett stort intresse för att påverka flöde och patientsäkerhet.Vårt mål är att så snart det är möjligt öppna upp fler vårdplatser, detta för att möta behovet av medicinska vårdplatser inom vårt specialistområde. Inom lungmedicin är de största diagnosgrupperna KOL, lungcancer, lungfibros och olika dränage i lungsäcken. De gastroenterologiska sjukdomarna är bl.a. inflammatoriska tarmsjukdomar och levercirros och komplikationer till följd av detta. Inom det hematologiska området är det akuta leukemier, myelom och lymfom.
Som sjuksköterska får du stor variation i arbetsuppgifter, så som omvårdnad, medicinska behandlingar och teknik, palliativt och psyko-socialt arbete med ofta svårt sjuka patienter. För en del patienter ges även olika cytostatikabehandlingar på avdelningen, vilket annars oftast ges inom öppenvården.
Vården är i ständig rörelse, tillsammans med kollegor har du möjlighet att vara med och utveckla samt utforma det dagliga arbetet på avdelningen.
Ditt uppdrag:
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i team med undersköterskor och läkare samt andra professioner utifrån patienternas behov. Tillsammans stöttar du och dina kollegor varandra under hela arbetspasset. Vi värnar om en kultur av samarbete, samarbete och glädje. Tack vare våra olika specialiteter får du en bred medicinsk grund och möjlighet att fördjupa dig inom ett område utifrån ditt intresse och verksamhetens behov.
Som samordningssköterska arbeta för ett välfungerande flöde mellan slutenvård och utskrivning. Att patienterna får en trygg hemgång eller övergång till annan vårdform. Vid tjänstgöring som samordningssjuksköterska arbetar du dagtid. Samordningsuppdraget delas mellan fler sjuksköterskor på arbetsplatsen.
För att trivas i rollen som samordnare ser vi att du gillar att ha många bollar i luften, är kommunikativ och lösningsorienterad. Uppdraget ställer stora krav på samarbetsförmåga.
Utveckling och stöd:
Vi vill att du ska känna trygghet i din roll och samtidigt utmanas att växa. Därför erbjuder vi:
Medicinklinikens basår för dig som är ny i yrket med avsatt tid för utbildning, praktisk träning, mentorskap och handledning.
Sjuksköterskor med yrkeserfarenhet men som är nya på medicinkliniken erbjuds att delta i valda delar av basåret.
Stort fokus på närvarande ledarskap och kontinuerligt stöd från kollegor och chefer.
Vi söker:
Sjuksköterskor som har erfarenhet från liknande arbete, sjuksköterskor som är nyutexaminerade och sjuksköterskor som arbetat inom andra specialiteter men som önskar bredda sin kompetens. Oavsett erfaren eller nyutexaminerad är det viktigaste att du är nyfiken och engagerad. Tillsammans ska vi erbjuda en trygg och säker vård till inneliggande patienter med behov av vår specialistkompetens.
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet inom lungmedicin, gastroenterologi eller hematologiDina personliga egenskaper
Har ett stort intresse för samordningsfunktionen och för ett bra patientflöde mellan regioner och kommun
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så välkommen med din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Kontaktuppgifter Vårdförbundet:
Josefine Arebratt, josefine.arebratt@regiondalarna.se
Klara Norling, klara.norling@regiondalarna.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
