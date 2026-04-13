Samordningsansvarig (Dagvatten & Miljö) till Swedavia Arlanda
Vill du arbeta i en komplex och samhällsviktig miljö där du får kombinera samordning, visualisering och projektstyrning? Nu finns möjlighet att ta en nyckelroll i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport, där du blir en central del i att skapa struktur och överblick i stora infrastrukturprojekt.Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Detta är ett konsultuppdrag via Poolia, där du arbetar på uppdrag hos Swedavia inom projektenheten STO Anläggning. Uppdraget är placerat på Stockholm Arlanda Airport med en närvaro om cirka 50 % på plats, uppdraget kan även förekomma vid Bromma och andra regionala flygplatser.
Start är omgående och uppdraget löper initialt i 24 månader, med möjlighet till förlängning upp till totalt ytterligare två år.
Projekten sker ofta i direkt anslutning till flygtrafikens infrastruktur, såsom rullbanor och taxibanor, vilket innebär en miljö med höga krav på kvalitet, säkerhet och precision. Du blir en del av en erfaren och välfungerande projektorganisation med fokus på samarbete och att lösa uppgiften effektivt.
Inledningsvis kommer du att arbeta inom Dagvattenprogrammet på Arlanda, där flera parallella projekt och utredningar pågår. Din uppgift blir att skapa en övergripande bild av dessa genom tydliga visualiseringar och samordnade tidplaner.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som samordningsansvarig ansvarar du för att skapa struktur, helhetsbild och tydlighet i ett flertal parallella projekt inom dagvatten och miljö. Du fungerar som en central länk mellan olika projektledare och intressenter, där du samlar in information, analyserar beroenden och omsätter detta i visuella och lättförståeliga underlag.
Du arbetar nära projektledare och andra nyckelpersoner, där intervjuer och dialog är en viktig del av arbetet. Fokus ligger på att omvandla komplex projektinformation till tydliga visualiseringar och tidplaner som stödjer beslutsfattande och samordning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Samordna projekt och utredningar inom dagvatten och miljö
• Ta fram och underhålla övergripande tidplaner i MS Project
• Identifiera och visualisera beroenden mellan projekt
• Intervjua projektledare och andra intressenter för informationsinhämtning
• Skapa visuella presentationer i CAD eller motsvarande verktyg
• Bidra till ökad transparens och struktur i projektportföljen
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att arbeta i en samordnande roll inom projektmiljö och som är van att hantera flera parallella initiativ samtidigt. Du har arbetat i projekt, gärna inom anläggning eller VA/dagvatten, och har god förståelse för hur olika projekt hänger samman och påverkar varandra.
Du har erfarenhet av att arbeta i CAD eller liknande verktyg och är trygg i att planera och genomföra visualiseringar kopplade till infrastrukturprojekt, både vid nyproduktion och ombyggnation. Vidare har du god vana av att arbeta i MS Project och att ta fram tidplaner där du tydligt kan identifiera och hantera beroenden mellan olika projekt.
Du har mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina leveranser och har en förmåga att driva ditt arbete framåt.
Som person är du utåtriktad och har lätt för att skapa förtroende i samarbeten. Du har en stark förmåga att strukturera och analysera information samt att omsätta komplexa samband till tydliga och visuella budskap. Du har ett öga för detaljer, samtidigt som du kan behålla ett helhetsperspektiv och skapa en övergripande bild som är lätt att förstå.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För denna tjänst kommer även en säkerhetsprövning att genomföras vid erbjudande om uppdrag.
Swedavia är en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs inför uppdragets start och kan även ske slumpmässigt under uppdragets gång.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök därför redan idag!
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Stora torget 4 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Bita Kaplan bita.kaplan@poolia.se +460736009786
9851868