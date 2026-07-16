Samordnare utemiljögruppen till Servicegruppen Granmodal
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv / Chefsjobb / Sundsvall Visa alla chefsjobb i Sundsvall
2026-07-16
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Vill du göra skillnad och bidra till att människor tar steg mot arbetslivet? Nu söker vi dig som vill skapa möjligheter, inspirera och stötta deltagare på deras väg mot självständighet och en hållbar försörjning.
IAF arbetar för att stärka individers möjligheter till självständighet genom insatser inom individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden: Arbete och försörjning, Barn, unga och familj, Missbruk och psykisk ohälsa samt Vuxenutbildning.
På Arbete och försörjning fokuserar vi på att ge kommuninvånare det stöd de behöver för att bli självförsörjande genom arbete eller studier. Vi arbetar i tvärprofessionella team med socialsekreterare, arbetskonsulenter och personal på arbetsträningsarenor, och samarbetar nära med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland via vår samverkansplattform Arbetsmarknadstorget.
Som samordnande arbetsledare på Servicegruppen Granmodal med specialuppdrag kopplad till utemiljö blir du en viktig del av verksamheten för arbete och försörjning. Du ingår och leder personalgruppen och arbetar nära andra förvaltningar och kommunala bolag inom Sundsvalls kommun.
Servicegruppen Granmodal är en motiverande och stödjande insats för individer mellan 16 och 64 år som behöver stärka sin väg mot självförsörjning. I rollen ansvarar du för att planera och stötta arbetsledare och handledare i deras uppdrag, samtidigt som du skapar en trygg, strukturerad och utvecklande arbetsmiljö.
Vi erbjuder en tjänst med varierande och utvecklande arbetsuppgifter där du blir en del av ett engagerat och kompetent arbetslag.
Så här bidrar du i rollen som samordnare
Som samordnande arbetsledare hos oss kommer du huvudsakligen att leda, fördela och planera arbetet med fokus på arbetssökande deltagares styrkor och förmågor. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ansvar och samordning av samtliga arbetsuppgifter kopplat till kund, administration, ordermottagning och arbetsfördelning utifrån inkommande uppdrag.
Samordning av det operativa arbetet kopplat till driften.
Ta emot kundsamtal och förfrågningar, skapa och delge offerter.
Skapa och underhålla goda kundrelationer
Tillsammans med arbetsledare bedöma och planera arbetsuppgifter och aktiviteter, relevanta för arbetsträningsarena, kopplat till förvaltningens huvuduppdrag.
Delta aktivt vid skyddsronder, samt verksamhetsåtgärder.
Uppdatera rutiner, policys kopplade till uppdrag.
Jobba aktivt med utvecklingsfrågor rörande verksamheten.
Återkoppla direkt till enhetschef
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Gymnasial utbildning eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet av att leda eller arbetsledning inom kommunal eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av praktiska arbetsuppgifter, t.ex. enklare snickeri, städ eller utemiljö.
Erfarenhet av att samarbeta och kommunicera med olika aktörer, t.ex. arbetskonsulenter, kunder och kollegor.
Erfarenhet av att planera, strukturera och organisera arbetsuppgifter.
Förmåga att bemöta människor på ett stödjande och motiverande sätt.
Körkort B.
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller liknande, t.ex. behandlings- eller integrationspedagog.
Körkort och erfarenhet av röjsåg eller BE-tungt släp.
Erfarenhet av arbete med målgrupper inom sociala insatser eller arbetsmarknadsåtgärder.
Erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa eller inom missbruksvård.
Utökat körkort B.
Vi söker en strukturerad och självgående person med god samarbetsförmåga och stark problemlösande analysförmåga. Du är flexibel i ditt arbetssätt och har en pedagogisk insikt som gör att du enkelt kan anpassa och förmedla information till olika målgrupper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK Kommunal
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv Kontakt
Pia Söderlund, Vision 060-198949 Jobbnummer
10004373