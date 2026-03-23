Samordnare till Socialtjänst ekonomiskt bistånd
2026-03-23
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Har du erfarenhet av att arbeta både operativt och strategiskt, en bakgrund inom socialtjänstens ekonomiska bistånd och ett gott säkerhetstänk? Då kan rollen som samordnare med inriktning på beredskapsfrågor vara rätt nästa steg för dig.
Avdelning socialtjänst ekonomiskt bistånd inom arbetsmarknadsförvaltningen består av mottagningen, sex utredningsenheter, administration och service, samordning för arbete samt verksamhetsnära stöd. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att stötta den enskilde till egen försörjning och utreda rätten till ekonomiskt bistånd i både nya och löpande ärenden. Myndigheten bedriver utvecklingsprojekt och arbetar kontinuerligt med metodutveckling. Vår uppgift är en rättssäker handläggning, ett gott bemötande och stöd till egen försörjning.
Tjänsten kommer att vara placerad inom område 1 och på enheten verksamhetsnära stöd. På verksamhetsnära stöd, som är en stödfunktion till avdelningen, arbetar vi med avdelningsövergripande frågor, samordning och systematisk verksamhetsuppföljning. Inom enheten samordnas och utreds misstänkta bidragsbrott och vi genomför kvalitetsuppföljningar i avdelningens handläggning. Enheten ansvarar för utbildning i verksamhetssystemet och vi arbetar med utveckling och förvaltningen av automation i handläggningen tillsammans med kommunens robotverkstad.
Enheten jobbar också med uppföljning av olika styrdokument och bereder uppföljningsärenden till ledningsgrupp och arbetsmarknadsnämnden. Avdelningens webbredaktörer jobbar på enheten och ansvar för intern webbplats och de dokument och nyheter som publiceras på våra sidor. Enheten ansvarar också för avdelningens idésluss. Förvaltningen och avdelningen har en tydlig jämställdhetsfokus, vilket ska speglas i våra arbetssätt.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som samordnare kommer du att vara delaktig i krisledningen inom avdelningen. Du ansvarar för att säkerställa att avdelningen har god förmåga att snabbt, tryggt och effektivt hantera kriser samt att verksamhetens viktigaste funktioner kan upprätthållas vid störningar.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att uppdatera avdelningens kontinuitetsplan och verka för att den är tillämpbar i praktiken. Du tar även fram en praktisk kontinuitetsplan för medarbetare, med tydliga instruktioner för hur arbetet ska bedrivas vid exempelvis driftstörningar eller avbrott, såsom när verksamhetssystem ligger nere.
Du planerar och genomför regelbundna övningar inom krishantering och beredskap för hela verksamheten. En viktig del av ditt uppdrag är också att verka för att avdelningens säkerhet stärks och att motverka risker för verksamheten. Vidare arbetar du för att avdelningen ska ha ändamålsenliga rutiner och arbetssätt för att möta kriser, avbrott eller andra störningar, och du säkerställer att arbetssätten kopplade till säkerhet, kris, kontinuitet och beredskap följer kommunens övergripande inriktning.
Ditt uppdrag kan även komma att kompletteras med andra arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov, vilket gör det viktigt att du är flexibel som person.
Säkerhetsprövning kan komma att tillämpas. Arbetsmarknadsförvaltningen medger möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen och som har erfarenhet av att arbeta med att utforma styrande dokument. Du har även erfarenhet eller god kunskap om hur man tar fram utbildningskoncept och genomför utbildningar, och du är van vid att arbeta i en politiskt styrd organisation där du tar hänsyn till beslut, riktlinjer och processer. För att lyckas i rollen behöver du ha mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och kunna uttrycka dig klart och tydligt i både tal och skrift.
Därutöver är det meriterande om du har en högskoleutbildning inom säkerhet, risk- och krishantering. Det är även en fördel om du har erfarenhet av säkerhetsarbete eller krishantering, liksom erfarenhet av arbete inom socialtjänstens ekonomiska bistånd. Har du arbetat i verksamhetssystemet Lifecare ser vi också detta som en tillgång.
Som person är du säkerhetsmedveten, har hög integritet och en stark förmåga att hantera sekretessbelagd information. Du kan driva processer mot uppställda mål och uppnå resultat. Ditt arbetssätt kännetecknas av ett tydligt självledarskap och en mycket god förmåga att tolka och analysera komplex information.
Du är strukturerad, driven och självgående med stort lösningsfokus samt har mycket god samarbetsförmåga. Du tänker strategiskt samtidigt som du rör dig smidigt och lyhört i den operativa verksamheten. Du är duktig på att samverka i nätverk, både inom och utanför kommunen, och du kommunicerar och förmedlar din kompetens på ett tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maria Nordin, enhetschef på verksamhetsnära stöd, 018-727 55 66.
Fackliga företrädare: ,Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AMN-2026-00172".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
Uppsala kommun, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd
Områdeschef
Zinver Zand 018-727 63 07
