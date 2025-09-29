Samordnare till Socialadministratörsteamet i Karlshamns kommun
I Karlshamns kommun satsar vi på att skapa en effektiv och klientvänlig socialtjänst som bygger på tillgänglighet, bemötande och kompetens. Tillsammans skapar vi en sömlös socialtjänst som arbetar förtroendeingivande med effektiva flöden. Som en del av arbetet i att utveckla vår socialtjänst har vi bildat ett nytt team bestående av socialadministratörer inom socialtjänsten i Karlshamns kommun!
Som samordnare för socialadministratörsteamet har du en viktig och sammanhållande roll i socialadministrationsteamet. Din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med dina kollegor i teamet samt närmsta chef arbeta med att upprätthålla den dagliga driften, implementera nya rutiner och arbetsprocesser. Rollen innebär ett samordnande ansvar för teamet.
De primära arbetsuppgifterna som socialadministrationen hanterar är administration kopplat till myndighetsutövning. Socialadministrationen har en daglig nära kontakt med enheten för försörjning och vägledning, barn- och familjeenheten samt vuxenenheten myndighet.
Exempel på ytterligare arbetsuppgifter som ingår är hantering av begäran av handlingar, arkivering samt administration kring el- och hyresskulder. Arbetsuppgifterna kommer att utvecklas i takt med att det nya teamet formas vidare. Socialadministrationen bemannar även socialtjänstens reception på rullande schema vilket även samordnaren kommer att ingå i.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning om minst 180 hp inom relevant område så som socialt arbete, samhällsvetenskap, statsvetenskap eller juridik.
Erfarenhet av administrativt arbete.
Erfarenhet av arbete inom socialtjänst.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
B-körkort
Meriterande:
Kunskaper i verksamhetssystemet Lifecare
Kunskaper i ärendehanteringssystemet Evolution
Grundkurs i Socialrätt
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd och tillmötesgående med en stark vilja att hjälpa andra. Du har en kulturell medvetenhet och värdesätter olikheter, vilket gör att du kan anpassa ditt bemötande utifrån individens behov. Dessutom är du strukturerad och har förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en god samarbetsförmåga och kan samarbeta med såväl interna som externa samverkansparters.
Om arbetsplatsen
Inom Vuxenenheten Myndighet finns ett vuxenteam och ett våldsteam där arbetar idag en enhetschef, sju socialsekreterare en förste socialsekreterare, två behandlare och fyra socialadministratörer med hög kompetens och stort engagemang för socialt arbete.
Du kommer vara en del av Vuxenenheten Myndighet men arbeta tillsammans med dina kollegor i socialadministratörsteamet för att stödja alla verksamhetsområdets enheter, med särskilt fokus på de tre som arbetar med myndighetsutövning. Dessa tre enheter är; Enheten för försörjning och vägledning, Vuxenenheten myndighet samt Barn och familj myndighet.
Eftersom teamet infördes den förste september, 2025 kommer du tillsammans med dina kollegor och närmsta chef vara med och utforma arbetssätt och rutiner i syfte att bygga hållbara strukturer för att stödja verksamhetsområdet med diverse arbetsuppgifter. Du kommer att ha en nära dialog och samarbete med socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning inom Enheten för försörjning och vägledning, Vuxenenheten myndighet samt Barn och familj myndighet.
Läs gärna mer här om hur det är att jobba hos oss i Karlshamns kommun.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, arbetstidens förläggning är på vardagar dagtid.
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Individuell lönesättning tillämpas.
För mer information kontakta:
Enhetschef, Jenny Andersson 0454 - 563154Facklig kontakt
Julia Solokof, 0454 - 81102
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
