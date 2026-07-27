Samordnare till regionala centret mot arbetslivskriminalitet
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2026-07-27
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På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor.
Ditt nya jobb
Som regional samordnare på avdelningen för myndighetsgemensam kontroll är du en viktig del i Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag att tillsammans med åtta andra myndigheter motverka arbetslivskriminalitet.
Din roll är att samordna, utveckla och följa upp arbetet vid det regionala centret mot arbetslivskriminalitet (AKC). Genom att skapa förutsättningar för effektiv samverkan bidrar du till att myndigheternas gemensamma arbete får genomslag och leder till konkreta resultat.
Arbetet innebär att planera och samordna myndighetsgemensamma insatser, bereda underlag inför beslut, följa upp verksamheten och återrapportera resultat. Du ansvarar även för att omsätta nationella och regionala beslut till praktiskt arbete samt bidra till utvecklingen av arbetssätt som stärker arbetet mot arbetslivskriminalitet. I rollen samverkar du med deltagande myndigheter, kommuner, arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer. Du representerar också AKC i regionala och nationella sammanhang och bidrar till erfarenhetsutbyte och utveckling tillsammans med övriga center i landet. Kontakt med media samt att hålla föredrag på konferenser för externa och interna intressenter förekommer i arbetet.
Arbetet utgår från centrala Örebro och du är fysiskt på plats minst 3 dagar i veckan, delvis på AKC och delvis på Arbetsmiljöverkets regionala Örebro kontor.Publiceringsdatum2026-07-27Bakgrund
Rollen kräver att du har:
relevant högskole-/universitetsutbildning om minst 180 hp (120 hp enligt tidigare system) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
flerårig erfarenhet av att samordna, leda eller driva arbete över organisationsgränser
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
god muntlig förmåga i engelska
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av projektledning, processledning eller verksamhetsutveckling
erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
aktuell erfarenhet av arbete med arbetslivskriminalitet, organiserad brottslighet eller närliggande samhällsfrågor.
För att lyckas i rollen behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga och trivas med att skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar strukturerat och resultatorienterat samt har förmåga att hantera komplexa frågor med gott omdöme och hög integritet. Rollen ställer även krav på att du är intresserad av att driva utveckling och är mån om att vara transparent i din kommunikation. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar i. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Örebro. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför har vi flexibla arbetstider eller tillämpar förtroendearbetstid och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter.https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/vara-formaner-och-villkor
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat använder vi oss också av arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Intervjuer sker från vecka 36.
För oss är det viktigt att rekryteringsprocessen är ömsesidig. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Eva Parissay för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 14-08-2026!
Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverkets rekryteringsfunktion varför vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag eller annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsmiljöverket
(org.nr 202100-2148), http://www.av.se
Svetsarvägen 12 (visa karta
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171 41 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmiljöverket Kontakt
Rekryterare
Anna Fejde anna.fejde@av.se Jobbnummer
10011995