Samordnare till personlig assistans till Nacka kommun
Nacka kommun / Administratörsjobb / Nacka Visa alla administratörsjobb i Nacka
2026-01-26
Vill du ha en bred och varierad roll där du får kombinera administration, samordning och många kontaktytor? Trivs du med ansvar, tempo och att vara en viktig del i en verksamhet som gör verklig skillnad för människor i vardagen?
Då tror vi att rollen som samordnare inom personlig assistans i Nacka kommun kan vara rätt för dig!
Ditt uppdrag
Som samordnare inom personlig assistans har du en central funktion i verksamheten och arbetar nära verksamhetschef och biträdande verksamhetschef. Rollen är bred och innebär ett stort eget ansvar, där du hanterar flera parallella arbetsuppgifter och är en viktig kontakt för både assistenter, kunder och anhöriga.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Samordning och uppföljning av bemanning
Hantering av frånvaro, ledigheter och förändringar i uppdrag
Redovisning av utförda assistanstimmar till Försäkringskassan och Socialtjänsten
Administration kring assistenternas utlägg samt inköp av material till kontor och kunder
Ansvar för behörigheter och administrativa delar vid introduktion av nya medarbetare
Löpande kontakt med assistenter, du är ofta deras första kontakt
Samverkan med kunder, anhöriga och närstående
Medverkan vid rekrytering av nya assistenter
Planering och genomförande av enklare personalmöten och planeringsdagar
Kontakt med myndigheter och andra externa aktörer
Arbetet präglas av variation och stundtals högt tempo. Du behöver vara trygg i och trivas med, att prioritera och fatta beslut även när alla förutsättningar inte är helt klara.
Din erfarenhet
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Avslutad högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
(exempelvis inom HR, vård, ekonomi eller administration)
Mycket god system- och datorvana samt vana av att arbeta i flera system parallellt
•
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Personlig assistans och/eller arbete inom LSS
•
•
Redovisning eller uppföljning gentemot myndighet
Kommunal verksamhet
Är det här du?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du har lätt för att ta kontakt med andra och trivs i en roll med många relationer och samarbeten. Då ingen dag är den andra lik behöver du vara flexibel och tycka om att hantera flera uppgifter samtidigt. Rollen innebär många kontaktytor och vi ser därför att du har god kommunikationförmåga.
Du är självgående och bekväm med att arbeta självständigt, samtidigt som du har ett nära samarbete med chef och kollegor. Du är driven, vågar ta initiativ och har en vilja att utvecklas i din yrkesroll, gärna med ett framtida intresse för ledarskap.
Vi värdesätter att du:
Är social och serviceinriktad
Har god prioriteringsförmåga
Är lojal, ansvarstagande och trygg i din roll
Trivs med ett arbete där det händer mycket
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag. Som samordnare inom personlig assistans får du ett brett och varierat uppdrag med mycket eget ansvar och goda möjligheter att påverka ditt arbete. Du arbetar nära engagerade chefer och kollegor i en verksamhet där samarbete, tillit och arbetsglädje är viktiga delar av vardagen. Rollen ger goda möjligheter till lärande och kompetensutveckling, och för rätt person finns möjlighet till delvis distansarbete när du har kommit in i rollen, utifrån verksamhetens och uppdragets behov. Nacka kommun erbjuder självklart kollektivavtal, friskvårdsbidrag och trygga anställningsvillkor.
Om anställningen
• Tillsvidareanställning på heltid
Provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Finntorp i Nacka
Arbetstid: dagtid, måndag-fredag
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka socialnämnds beslut krävs utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister och misstankeregister för barn med funktionsnedsättning i samband med anställning inom Välfärd samhällsservice. Begär ett digitalt registerutdrag till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen består av urval, intervju, tester, referenstagning och ev. arbetsprov. Facklig företrädare för Kommunal är Lena Fransson, lena.fransson@nacka.se
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Emilia Katalina emilia.katalina@nacka.se 070-431 96 83 Jobbnummer
9703245