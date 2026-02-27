Samordnare till Operationsledningen J5 Högkvarteret (Vikariat)
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga, och dessutom befinna dig mitt i händelsernas centrum? Är du intresserad av samordning på operativ nivå? Operationsledningen vid Högkvarteret söker en Samordnare. Välkommen med din ansökan!
Om avdelningen
Operationsledningens planeringsavdelning (OPL) J5 är placerad vid Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. OPL leder Försvarsmaktens operationer och insatser såväl nationellt som internationellt. Vi söker nu en Samordnare som ska arbeta med att stödja med administrativ samordning av avdelningens arbete. Tjänsten innebär att vara ett stöd för avdelningens chefer samt resterande avdelning i det dagliga arbetet. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i grupp med olika tidskrav på leverans.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Befattningen innebär ett brett administrativt och koordinerande ansvar med uppgift att skapa struktur, kontinuitet och fungerande stödprocesser inom verksamheten. Befattningen utgör en central stödfunktion med kontaktytor mot flera delar av organisationen och bidrar till att säkerställa effektiva informationsflöden, tydliga administrativa rutiner samt praktiska förutsättningar för genomförande av verksamhet, planering och personalhantering.
Tjänsten innebär bland annat:
• Interimskvittering, registrering och fördelning av inkomna handlingar
• Administration av behörigheter och roller i verksamhetssystem (t.ex. ISUS, BICES, SWECCIS, VIDAR)
• Stöd vid nyanställning, inkallelse av reservofficerare/frivilliga samt personalförändringar
• Beställning och inventering av IT-materiel samt övriga inköp
• Dokumentation och praktiskt stöd vid planeringar, utbildningar och möten
KRAV
Kvalifikationer
• Aktuell och relevant erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system
• Godkänd gymnasieutbildning
• Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska
• Du har goda kunskaper i Officepaketet Publiceringsdatum2026-02-27Dina personliga egenskaper
För att både trivas och passa i rollen ser vi att du är positiv, strukturerad och med en välutvecklad förmåga att ta ansvar och initiativ. Du trivs med att arbeta i en miljö som präglas av både högt tempo och komplexa ärenden. Du har god förmåga att samverka med andra, bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer samt bidra till ett gott samarbete.
MERITERANDE
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom Försvarsmakten
• Aktuell genomförd GMU eller grundutbildning med värnplikt i svenska Försvarsmakten.
• Erfarenhet av att ha arbetat med chefsstöd
• B-körkort
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civilanställning, vikariat (12 månader).
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Befattningen innebär vissa tjänsteresor och deltagande i övningar.
Tjänstgöring kvällar och över helger kan förekomma.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef Henrik Andersen. Gällande frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-specialist Paulina Unger. Båda nås på 08-788 75 00.
Fackliga företrädare:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Nås på telefon 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-15. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev och svar på angivna urvalsfrågor där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9768518