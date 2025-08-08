Samordnare, till Näsby- och Kaveldunets Servicebostäder, Frösunda Omsorg
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som samordnare på Näsby- och Kaveldunets Servicebostäder i Täby. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som samordnare på Frösunda?
Som samordnare i våra verksamheter utgör du ett stöd för ansvarig verksamhetschef samt medarbetare i den dagliga driften på verksamheten. Du planerar, bemannar och följer upp den dagliga driften i samråd med verksamhetschefen. Utöver de administrativa arbetsuppgifterna är samordnaren schemalagd för att arbeta med kunderna.
Exempel på arbetsuppgifter
Bemanning och schemaplanering tillsammans med verksamhetschef
Stöttar verksamhetschefen i kvalitetsarbete
På ett boende ingår vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Om Servicebostäderna i Täby
Näsbyvägen På Näsbyvägen i Täby erbjuder vi sju fullvärdiga lägenheter fördelade på två plan. Boendet vänder sig till vuxna med Aspergers syndrom. Varje boende har en egen lägenhet med separat ingång, samt tillgång till gemensamma utrymmen för måltider och social samvaro. Våra medarbetare finns på plats för att ge individuellt anpassat stöd i vardagen - med fokus på struktur, rutiner och planering.
Kaveldunet Kaveldunet är en servicebostad med sex platser, belägen i ett lugnt villaområde i norra Täby - nära natur, rekreation och med goda bussförbindelser till Täby, Arninge och Vallentuna. Här har varje boende en egen lägenhet, samt tillgång till gemensamma ytor för aktiviteter och umgänge. Verksamheten är bemannad dygnet runt med sovande jour nattetid. Målgruppen är vuxna med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Vår erfarenhet
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personer med Aspergers syndrom, men också med ADHD, psykossjukdomar, bipolär sjukdom och ätstörningar.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders inledande provanställning.
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Telefonnummer
E-postadress
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
