Samordnare till Medicinska fakultetens kansli
2025-09-25
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid.
Medicinska fakultetens kansli söker nu en administrativt skicklig samordnare med ekonomikompetens.
Om jobbet
Som samordnare vid Linköpings universitet får du en nyckelroll i det dagliga arbetet på Medicinska fakultetens kansli. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor för att ge administrativt stöd till fakultetens ledning och verksamhet. Aktuell tjänst innebär ett delat ansvar mellan administrativ samordning och ekonomiadministration, där båda områdena utgör ungefär hälften av arbetsinnehållet över tid.
Du kommer att ha en samordnande administrativ roll och arbetar på uppdrag av prodekan för utbildning. Här ansvarar du för hela den administrativa processen kring nämnd- och rådssammanträden - från mötesbokningar och utskick, till protokollföring och annan administrativ hantering. Du har även löpande kontakt med berörda funktioner i aktuella ärenden och ser till att allt flyter på smidigt. Du hanterar även bokningar och beställningar kopplade till ledningens och kansliets behov.
Parallellt ansvarar du för fakturahantering och administrativ hantering av avtal inom fakulteten. I ditt uppdrag ingår att vara fakultetens kontaktperson för inköp och du ansvarar för löpande inköp åt kansliet. Du säkerställer att ekonomiska processer följer gällande rutiner och regelverk, samt bidrar till en effektiv och välfungerande administration.
Om dig
Vi söker dig som har mycket god administrativ förmåga och trivs med att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt. Du är uppmärksam på detaljer, samt är mån om att ge högkvalitativ service. Dessa förmågor är avgörande för att arbetet ska hålla hög kvalitet och fungera väl i praktiken. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga förmågor och lämplighet.
Vi vill att du har:
• Minst gymnasieutbildning
• God vana vid digitala verktyg och administrativa system
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av ekonomiadministration inklusive fakturahantering
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av administrativt arbete inom universitet eller högskola
• Erfarenhet av sekreteraruppdrag
Din arbetsplats
Du kommer arbeta inom Medicinska fakulteten som bedriver forskning och utbildning inom medicin, vård och folkhälsa. Organisatoriskt kommer du att tillhöra Medicinska fakultetens kansli, som består av ett femtontal medarbetare. Vårt övergripande uppdrag är att hantera både stora och små frågor som rör fakulteten i syfte att underlätta ledningens och fakultetens arbete. Vårt kansli är placerat i anslutning till sjukhusområdet och Campus US, nära beläget Trädgårdsföreningen i centrala Linköping.
Läs mer om oss här: Medicinska fakultetens kansli
Om anställningen
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 16 oktober 2025.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
Välkommen med din ansökan!
