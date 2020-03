Samordnare till Mariamottagningen Sydöstra Skåne - Ystad kommun - Administratörsjobb i Ystad

Ystad kommun / Administratörsjobb / Ystad2020-03-16Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.Vill du vara med och bygga upp och utveckla vår Maria mottagning i sydöstra Skåne?Maria sydöstra Skåne är en integrerad öppenvårdsmottagning som vänder sig till barn och unga upp till 25 år, där barnet/den unge har ett riskbruk, missbruk/skadligt bruk och/eller beroende av alkohol eller droger tillsammans med en eventuell psykiatrisk problematik. Mottagningen vänder sig också till deras familj och nätverk.Enheten är ett samarbete mellan Skånes sydöstra kommuner samt Region Skåne Barn - och Ungdomspsykiatri och Vuxenpsykiatrin i Ystad och Simrishamn. Maria mottagningen är idag ett projekt som finansieras av FINSAM och intentionen är att projektet ska pågå till 2021. Därefter är avsikten att Maria mottagningen ska övergå till en fast verksamhet under kommunerna och Region Skåne.Vi söker nu en socionom på heltid till mottagningen till en tjänst som kombinerad samordnare/behandlare. Anställningen är tidsbegränsad under projekttiden och avser därefter övergå till tillsvidareanställningar i Ystad kommun.Teamet består av socionomer/samordnare, sjuksköterska, specialistläkare och medicinsk sekreterare. Ledningsstrukturen är uppbyggd av en operativ ledningsgrupp som består av enhetschefer. Mottagningen är lokaliserad på gamla Regementsområdet i Ystad.Då tjänsten organisatoriskt tillhör social omsorg, enheten individ- och familj i Ystad kommun, kommer ni att bjudas in/delta i aktiviteter kopplade till denna enhet.2020-03-16Konceptet och de bärande idéerna bakom att starta Mariamottagningar har varit att undvika dubbelarbete och skapa samordningsvinster genom direkta kommunikationsvägar i samverkan mellan huvudmännen. På mottagningen är ni därför anställda av olika huvudmän men arbetar mot ett gemensamt mål, att hjälpa barn och ungdomar så att de inte hamnar mellan stolarna. Då verksamheten fortsatt är under uppbyggnad kommer ni gemensamt och kontinuerligt arbeta för att skapa en fungerande verksamhet utifrån de behov som finns i mottagningens upptagningsområde.Uppdraget som samordnare/behandlare kommer bla. att innebära nätverksarbete på olika nivåer samt arbeta med uppbyggandet av verksamheten. Detta arbete kommer utgå från gällande styrdokument i kombination med erfarenhet och kunskap hos rekryterad personal och andra samverkanspartners. Samordnaren har även uppföljningsansvar, driver kontinuerligt utvecklingsarbete och är sammankallande till styrgruppsmöten. Arbetet innebär även att sprida information om verksamheten och vara mottagningens representant vid olika samordningsmöten. Då det är en delad tjänst som behandlare, kommer det även att innefatta behandlingsuppdrag med de ungdomar som söker sig till mottagningen.Arbetet sker dagtid men det kan även förekomma arbete utanför kontorstid.Vi söker dig som har socionomexamen eller har utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du har också ett intresse för samordning och utvecklingsarbete i kombination med en önskan om fortsatt arbete med individuella behandlingskontakter. Vi ser gärna att du är en person som stimuleras av att arbeta i förändring, har en vilja att växa och tänka nytt. Som person är du trygg i dig själv och i din profession. Vi ser det som meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom ledarskapsarbete samt/eller projektledning och gärna kombinerat denna kunskap med behandlingsarbete inom området missbruk/beroende.Du har förståelse för verksamheten och förmåga att ha ett helhetsperspektiv samt ett normkritiskt förhållningssätt. Du arbetar självständigt och driver processer samtidigt som du har ett metodiskt och strukturerat arbetssätt. Det är av vikt att du är kommunikativ och gillar att samarbeta och samverka på olika nivåer.Vi ser det också som meriterande om du har steg 1 inom familjeterapi alternativt kognitiv beteendeterapi, fortbildning inom MI, återfallsprevention och funktionell familjeterapi. Kunskap och tillämpning av arbetsmiljölagen är önskvärt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. I huvudsak dagtid, En del kvällstid förekommer. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2020-04-06 Tillträde sker enligt överenskommelse Rekrytering sker löpande även under annonstiden., upphör: 2021-12-31 .