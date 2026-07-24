Samordnare till Ljungbackens vård- och omsorgsboende
Södertälje kommun / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2026-07-24
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Ljungbackens vård- och omsorgsboende är en dynamisk plats där det händer mycket positiva saker i vardagen. Många av våra medarbetare har arbetat i verksamheten under lång tid och det finns stort engagemang, mycket arbetsglädje och en vilja att förbättra för våra boende samt att bidra till verksamhetens utveckling. Vi arbetar medvetet för att vara tydliga i vår kommunikation. Vårt mål är att du växer både i din profession och som person, för vi vet att den individuella utvecklingen förbättrar verksamhetens kvalitet. Vi arbetar med salutogent förhållningssätt både som ledare och omsorgspersonal. Det gör vi för att skapa goda förutsättningar till en bra arbetsdag. Vi månar om vår starka vi-känsla och söker därför dig som också ser värdet i att behålla och förstärka vi-känslan. Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Samordnarens uppdrag är att verka som resultatenhetschefs "högra hand" och på uppdrag av dessa hantera det dagliga operativa arbetet på enheten och de administrativa uppgifterna. Samordnaren har en central roll och ska kunna leda utan att vara chef. I samråd med resultatenhetschef ska samordnaren bland annat ansvara för processen runt in-och utflytt, effektiv schemaplanering, hålla i den dagliga bemanningen, fakturor, beställningar etc. Samordnaren ska vara chefen behjälplig med statistik, egenkontroller samt hantera post m.m.
Vem är du?
Du är en proaktiv person som trivs på positionen som "spindeln i nätet". Du har förståelse för agila arbetssätt och är bekväm med att ibland arbeta under tidspress mot en deadline.
Då rollen är såpass central i teamet är det väldigt viktigt för oss att hitta helt rätt person för uppdraget. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna Kvalifikationer
• Samordnarutbildning på Komvux, yrkeshögskola eller via distansutbildning
• Vård och omsorgsprogrammet eller undersköterskeutbildning på Komvux, yrkeshögskola eller via distansutbildning
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• Förmåga att arbeta självständigt
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Goda kunskaper i och/eller erfarenhet av verksamhetsanpassad schemaläggning
• Tidigare erfarenhet av verksamhetsnära vård och omsorgsarbete
• Kunskap om relevant lagstiftning inom området
• God datorvana och kunskap inom Officepaketet samt erfarenhet från verksamhetssystem för schemaläggning, ekonomi och lönesystem
Meriterande:
• Erfarenhet av samordning inom äldreomsorg
• Erfarenhet av att leda utan att vara chef
• Erfarenhet av anhörigkontakt Dina personliga egenskaper
• Du tycker om att arbeta med processer, är lösningsorienterad, strukturerad och tydlig
• Vi söker dig som lätt kommer in i arbetet och som även kan tillgodogöra dig fördelarna med att vara en del av ett team
• Du har alltid ett professionellt bemötande och är bekväm att kommunicera via olika kanaler
• Du söker aktivt information och hittar rätt kontakter för att lösa dina uppgifter
• Du har ett intresse och förståelse för ekonomi och budget med ett ekonomiskt tänk
• Ansvarstagande med förmåga att fatta beslut inom dina befogenheter
• Förmåga att engagera och motivera samt mod att stå upp för och följa fattade beslut, ibland även obekväma sådana
• Vi ställer stora krav på din förmåga att samarbeta både inom och utanför ditt team
• Du kan samarbeta väl med kollegor, arbetsledning och anhöriga samt har ett gott bemötande till alla du möter i ditt arbete
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
10010695