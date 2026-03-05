Samordnare till Kvinnojouren Lund - mot hedersrelaterat våld och förtryck
2026-03-05
Kvinnojouren Lund letar efter en ny medarbetare till vårt team som kan leda vår väletablerade och framgångsrika verksamhet "Fri Från Våld". Vi söker dig som förstår komplexiteten i att vara ung och att leva i en hederskontext och som har erfarenhet av att leda grupper och hålla stödsamtal.
Om Kvinnojouren Lund
Kvinnojouren Lund är en ideell organisation som i över 45 år arbetat för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi erbjuder stöd till kvinnor, män och transpersoner som utsatts för våld i nära relation, liksom till deras anhöriga och yrkesverksamma. Genom våldsförebyggande arbete, kunskapshöjning och påverkansarbete strävar vi efter att göra skillnad på samhällsnivå.
Om Fri Från Våld
"Fri Från Våld" är en verksamhet på Kvinnojouren Lund som riktar sig till tjejer och icke-binära (13-23 år) som lever i en hederskontext. Verksamheten arrangerar gruppträffar varannan vecka med olika teman som är inhämtade från deltagarna. Mellan träffarna håller samordnaren stödsamtal för de deltagare som behöver och vill. Verksamheten drivs av samordnaren som med hjälp av ett gäng utbildade volontärer gör "Fri Från Våld" till en trygg gemenskap för de cirka 20 deltagare som besöker oss. Verksamheten har en tydlig struktur, ett högt förtroende hos både deltagare och deras familjer samt ett upparbetat nätverk att kliva in i.
Deltagarna i "Fri Från Våld"säger att de söker en ledare som både är snäll, tålmodig och respektfull samtidigt som det är viktigt att ledaren kan förklara saker bra. De vill att ledaren ska kunna mycket om våld i nära relation och heder men även om andra rättigheter i samhället, gärna om rasism, jämställdhet och HBTQI.
Som samordnare ansvarar du för att planera och genomföra läger, utflykter och den öppna gruppen som träffas en gång varannan vecka. Detta arbete gör du tillsammans med verksamhetens volontärer. Du håller stödsamtal både för deltagarna i "Fri Från Våld" och för andra stödsökande på Kvinnojouren Lund. Som samordnare ingår även utåtriktat arbete för att rekrytera fler deltagare t.ex genom infobord på skolor, kontakt med skolkuratorer och att delta på nätverksträffar inom området.
Som samordnare kommer du att:
Planera, leda och utvärdera gruppverksamhet
Genomföra stödjande insatser som samtal, praktisk hjälp och medföljning till tex socialtjänsten och andra instanser.
Samordna och handleda volontärer till verksamheten.
Sprida kännedom om verksamheten och rekrytera nya deltagare genom aktivt nätverks- och informationsarbete.
Bemanna Kvinnojouren Lunds stödtelefon och hålla i stödsamtal i våra lokaler.
Vara en aktiv del i det gemensamma arbetet på Kvinnojouren Lund, med exempelvis volontärrekrytering, resultatrapportering, och kommunikation.
Vem är du?
Vi söker dig som har goda kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer och som trivs med att både arbeta med grupp och individuellt stöd. Du är van att arbeta självständigt, är driven och har lätt för att skapa förtroende hos unga, deras familjer och yrkesverksamma i deras nätverk. Du kan arbeta målstyrt och rapportera arbetets resultat löpande. På vår jour arbetar vi mycket tillsammans så du behöver gilla att samarbeta! Kvalifikationer
Socionomexamen, socialpedagog, fritidspedagog, lärare eller annan relevant högre utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Både kunskap och erfarenhet av att arbeta operativt med hedersrelaterat våld och förtryck.
Kunskap om, och erfarenhet av, att planera och leda grupper.
Utbildning i och/eller erfarenhet av stödjande samtal.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Flerspråkighet
Vana att arbeta med sociala medier och kommunikation.
Erfarenhet av att söka och redovisa projektmedel.
Erfarenhet av nätverksbyggande och att hålla presentationer.
Erfarenhet av arbete i idéburen organisation och/eller kommunal verksamhet Körkortskrav
Tjänstens omfattning
Tillträde snarast möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75% med en provanställning på 6 månader. Kväll- och helgtjänstgöring ingår.
Arbetstiderna är främst förlagda under dagtid 8-16.30 men det förekommer helg- och kvällsarbete.Övrig information
Registerutdrag för arbete med barn kommer att krävas i samband med anställning.
Vi erbjuder flextid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Kollektivavtal: Tjänstepersoner i civilsamhället.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i vår rekrytering. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag!
Rekryteringsprocessen:
Steg 1
Ansök
Ansökan skickas till sara@kvinnojourenlund.se
Sista ansökningsdag 260316
Kontaktperson: Sara Arnesson, Verksamhetschef 0762095497
Istället för ett personligt brev önskar vi att du tillsammans med ditt CV besvarar följande frågor (max 1000 tecken per fråga):
Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck och hur skulle dessa komma till användning i denna tjänst?
Hur skulle du göra för att rekrytera nya deltagare till gruppen?
Hur har du arbetat med stödsamtal?
Steg 2
Matchningssamtal v.12, 17/3
Efter löpande urval kan du komma att bli kallad till ett matchningssamtal digitalt.
Detta är ett kort samtal (max 15 minuter) för att se om vi passar ihop och matchar varandras förväntningar.
Steg 3
Intervju v.13 24/3 + 26/3 ev. även v.15 vid behov Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: sara@kvinnojourenlund.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kvinnojouren Lund
