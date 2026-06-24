Samordnare till Kvalitet och patientsäkerhet, Region Västernorrland
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2026-06-24
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Verksamheten Kvalitet och patientsäkerhet ingår i Området patientsäkerhet, utveckling och forskning i Hälso- och sjukvården. Verksamheten verkar som sakkunniga och rådgivande i frågor kopplade till kvalitet och patientsäkerhet i syfte att bidra till en säker vård. Verksamheten innefattar flera olika funktioner bland annat läkemedelsenhet, vårdhygien, chefläkare och patientsäkerhetssamordnare. Du ingår primärt i ett team bestående av patientsäkerhetssamordnare, chefläkare och handläggare. Vi arbetar länsövergripande vilket innebär resor inom länet.
Vi söker nu en patientsäkerhetssamordnare till Kvalitet och patientsäkerhet! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 50% där du resterande 50% arbetar kliniskt. Tillträde sker 2026-10-01. Placeringsort är på någon av orterna Örnsköldsvik, Sundsvall eller Sollefteå och bestäms i dialog med rekryterande chef.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som patientsäkerhetssamordnare arbetar du med olika insatser som ska stödja verksamheternas kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, bland annat genom utredning vid misstanke om allvarlig vårdskada, riskanalyser och omvårdnadsfrågor. Vi har en proaktiv riktning i vårt arbete genom exempelvis utbildning i patientsäkerhet för verksamheten, att i dialog med verksamheterna identifiera förbättringsområden inom patientsäkerhetsområdet samt lyfta goda exempel. Du får en introduktion anpassad efter din kompetens och tidigare erfarenheter. Kompetensutveckling säkras kontinuerligt och vidare studier uppmuntras. Du kommer bland annat arbeta med:
Utredningsarbete vid misstanke om allvarlig vårdskada: agera metodstöd i verksamheternas utredningsarbete samt fungera som analysledare vid centrala utredningar.
Patientsäkerhetsdialoger: ett proaktivt arbete med genomgång av verksamhetens aktuella läge och behov av stöd vad gäller patientsäkerhetskultur och utfall i bland annat kvalitets- och patientsäkerhetsmått.
Utbildning i patientsäkerhet till olika målgrupper, exempelvis chefer, verksamhetsnära utredare, nyanställda medarbetare.
Patientsäkerhetsriskanalyser: agera sakkunnig mot verksamheterna samt dokumentera och leda analysen i samverkan med chefläkare vid övergripande riskanalyser.
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska
Har flerårig arbetslivserfarenhet av yrket
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar erfarenhet av patientsäkerhetsarbete, som exempelvis riskanalyser, utredningsarbete vid misstanke om allvarlig vårdskada med metoden händelseanalys.
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Självgående
Flexibel
Relationsskapande
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20:2026:027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Ingrid Lind ingrid.lind@rvn.se +4660182533 Jobbnummer
9976199