Samordnare till jourverksamhet för sjuksköterskor

Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Är du en individ som trivs i en administrativ roll och som söker efter en ny utmaning?
Som samordnare för vår sjuksköterskejour kommer du att inneha en central roll för bemanningen och stödjer verksamhetschefen. I uppdraget ingår att säkerställa att jouren är bemannad kvällar, helger och nattetid. Verksamheten är bemannad av egen personal som tillhör jouren, sjuksköterskor från hemsjukvården och kommunsjukvården samt hyrsjuksköterskor. Du ansvarar för administration kring personal och sjukfrånvaro, och samarbetar nära med samordnare inom både hemsjukvård och kommunsjukvård. I uppdraget ingår även administration kring hyrsjuksköterskor och avrop gentemot bemanningsföretag.
I arbetet är det viktigt att ha kunskap om dygns- och veckovila för att kunna säkerställa bemanningen. Ditt arbete kommer även att omfatta användning av verksamhetssystem för fakturahantering, övrig personaladministration och beställningar.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att ansvara för kommunens äldreomsorg, hemtjänst, hälso- och sjukvård inom vård- och äldreomsorgsnämndens respektive social- och omsorgsnämndens ansvarsområde, samt att bedriva vård och omsorg i egen regi. Varje år utför vi vård och omsorg till omkring 4 100 Linköpingsbor, varav cirka 1 350 bor i särskilt boende och cirka 2 800 får hemtjänst. Sjuksköterskejouren säkerställer hälso- och sjukvård i egen regi för äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatrin.
Du sitter på Ålerydsvägen 5 tillsammans med sjuksköterskor, chefer och administrativ personal. Det är även härifrån våra sjuksköterskor utgår nattetid, kvällar och helger. Även om du arbetar självständigt, har du ett nära samarbete med verksamhetschefen och är en del av ett team med övriga samordnare inom sjuksköterskeorganisationen.
Du kommer ha en tillsvidareanställning i din grundprofession och med ett tidsbegränsat förordnande. Din arbetstid är förlagd dagtid måndag-fredag förmiddagar kl. 7.30-14.00. Det finns möjlighet att delvis arbeta på distans när arbetsuppgifterna tillåter.
Du som söker
Vi söker dig som har en fullständig gymnasial utbildning. Vi ser det som meriterande om du är utbildad inom vård- och omsorg. För tjänsten behöver du har tidigare erfarenhet av vård och omsorg samt tidigare arbetat med bemanning.
Du ha god datorvana och ha god kunskap av att arbeta i Excel eller Google kalkylark. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba i Google workspace, Unit4, Heroma, planeringsverktyg för schemarader tex Welfare och Treserva. Arbetet kräver god kommunikation på svenska både muntligt och skriftligt, då arbetet innebär kontakt med många olika individer. För tjänsten behöver du B-körkort.
Vi söker dig som är drivande i ditt arbete och kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt. Du har lätt att samarbeta med andra och förmåga att arbeta med komplexa frågor genom att analysera och lösa komplicerade problem. Du fokuserar på kostnader och intäkter ur ett ekonomiskt perspektiv. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter där du ser möjligheter i förändring.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Intervjuer planeras onsdag v.47 samt måndag v.48
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15991
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
