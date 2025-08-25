Samordnare till Fri från våld - Kvinnojouren Lund
Vår uppskattade medarbetare går snart i pension och vi söker dig som vill ta över stafettpinnen och fortsätta driva och utveckla vår verksamhet Fri från våld inom Kvinnojouren Lund! Du välkomnas till en arbetsplats med god gemenskap och med ambitiösa kollegor som tycker om att ha roligt på jobbet.
Om Kvinnojouren Lund
Kvinnojouren Lund är en ideell organisation som i över 45 år arbetat för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi erbjuder stöd till kvinnor, män och transpersoner som utsatts för våld i nära relation, liksom till deras anhöriga och yrkesverksamma. Genom våldsförebyggande arbete, kunskapshöjning och påverkansarbete strävar vi efter att göra skillnad på samhällsnivå.
Om Fri från våld
Fri från våld är en verksamhet inom Kvinnojouren Lund som riktar sig till tjejer och icke-binära som lever i en hederskontext. Vi skapar trygga sammanhang genom gruppverksamhet och stödjande insatser där unga kan växa och hitta vägar till ett liv fritt från våld och förtryck. Den öppna gruppen träffas en gång varannan vecka och träffarna bygger på teman om rättigheter och egenmakt med utgångspunkt i deltagarnas behov och önskemål. Gruppen åker även på läger 2 gånger per år. Samordnaren arbetar även med enskilt stöd till målgruppen och med utåtriktat arbete genom tex infobord på skolor för att nå ut till nya deltagare.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som samordnare kommer du att:
Planera och leda gruppverksamhet för tjejer och icke-binära.
Genomföra stödjande insatser som samtal, praktisk hjälp och medföljning till tex socialtjänsten.
Samordna och handleda volontärer i verksamheten.
Utveckla verksamheten utifrån målgruppens behov och önskemål.
Sprida kännedom om verksamheten och rekrytera nya deltagare genom aktivt nätverks- och informationsarbete.
Bemanna Kvinnojouren Lunds öppna stödtelefon.
Vara en aktiv del i det gemensamma arbetet på Kvinnojouren Lund, med exempelvis volontärrekrytering, resultatrapportering, verksamhetsutveckling och kommunikation.
Vem är du?
Vi söker dig som har goda kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck och tycker om att arbeta med både grupper och individuellt stöd. Du är van att arbeta självständigt, är driven och har lätt för att skapa förtroende hos unga, deras familjer och yrkesverksamma i deras nätverk. Du är van att arbeta målstyrt och har ett starkt engagemang för att utveckla och förbättra verksamheten.Kvalifikationer
Både kunskap och erfarenhet av att arbeta operativt med hedersrelaterat våld och förtryck.
Kunskap om, och erfarenhet av, att planera och leda grupper.
Utbildning i och/eller erfarenhet av stödjande samtal.
Erfarenhet av nätverksbyggande och att hålla presentationer.
Meriterande:
Språkkunskaper i exempelvis persiska, arabiska eller dari.
Vana att arbeta med sociala medier och kommunikation.
Erfarenhet av att söka och redovisa projektmedel.
Ett eget upparbetat och relevant nätverk
Erfarenhet av arbete i idéburen organisation
Körkort och tillgång till bil
Tjänstens omfattning
Tillträde snarast möjligt, tidigast 1a oktober. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 % med goda chanser till utökad tjänstgöringsgrad efter en provanställning på 6 månader. Kväll- och helgtjänstgöring ingår.
Du kommer att gå bredvid vår nuvarande samordnare under introduktionen.Övrig information
Registerutdrag för arbete med barn kommer att krävas i samband med anställning.
Kollektivavtal: Tjänstepersoner inom civilsamhället
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i vår rekrytering. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag!
Istället för ett personligt brev önskar vi att du tillsammans med ditt CV besvarar följande frågor (max 1000 tecken per fråga):
Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck och hur skulle dessa komma till användning i denna tjänst?
Vad anser du är viktigt att tänka på som ledare för en grupp av unga?
Hur skulle du göra för att rekrytera nya deltagare till gruppen?
Ansökan skickas till sara@kvinnojourenlund.se
Sista ansökningsdag
250914Kontaktperson för detta jobb
Sara Arnesson, Verksamhetschef
0762-095497, sara@kvinnojourenlund.se
