Samordnare till FM Care hemtjänst i Västerås
Vi söker en erfaren och utbildad undersköterska som är van vid att arbeta självständigt som samordnare inom hemtjänsten. Det är viktigt att du har personliga egenskaper som passar för rollen då vi lägger stor vikt vid detta.
I din roll som samordnare kommer du att ha ansvar för både administrativa och operativa processer kring våra kunder. Det innebär bland annat samordning av personal och daglig bemanning, schemaläggning och planering. Du kommer även ha kontakter med biståndshandläggare, anhöriga, kunder och andra samarbetspartners.
För att trivas och lyckas i rollen bör du ha mycket goda kunskaper av schemaläggning och bemanning både på kort- och lång sikt samt god logistik förståelse. Det är också viktigt att du har erfarenhet av Mobil Omsorg/Epsilon och är väl bekant med systemet Phoniro och pulsenCombine då det är en viktig del av det dagliga arbetet. Tjänsten är lokaliserad på Bäckby.
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du har körkort samt mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
OBS: Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: bemanning@fmcare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samordning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FM care AB
Fassil Mammo bemanning@fmcare.se Jobbnummer
