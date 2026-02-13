Samordnare till Fastighetsdriften i Upplands Väsby kommun
2026-02-13
Vi söker en engagerad och strukturerad samordnare till fastighetsdriften i Upplands Väsby kommun som vill bidra till välfungerande, säkra och hållbara kommunala fastigheter!
Vi erbjuder dig
- En varierad och ansvarsfull roll
- Möjlighet att påverka och utveckla fastighetsdriften
- En stabil arbetsgivare och trevliga kollegorPubliceringsdatum2026-02-13Om företaget
Fastighetsavdelningen, som är en del av kontoret för samhällsbyggnad, har som uppgift att förvalta, bygga och utveckla kommunens verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor, omsorgslokaler och boenden samt lokaler och anläggningar för idrott och kultur.
Avdelningen leds av fastighetschefen som har tre enheter under sig; projekt- och fastighetsutvecklingsenheten, förvaltningsenheten och driftenheten. Förvaltningsenheten består av förvaltare, projektledare för planerat underhåll och fastighetsadministratörer. Projekt- och fastighetsutvecklingsenheten består av projektledare, projektsamordnare och energi- klimat miljösamordnare. Driftenheten består av drifttekniker, vaktmästare, fastighetsskötare, elektriker, rörmokare, snickare, anläggningsskötare brandlarm, teknisk samordnare och grönyteansvarig.Om tjänsten
Som samordnare på fastighetsdrift har du en central roll i att säkerställa att kommunens fastigheter uppfyller gällande lagar, föreskrifter och myndighetskrav. Du ansvarar för samordning, uppföljning och dokumentation inom fastighetsdriften och arbetar nära både interna verksamheter och externa aktörer. Dina arbetsuppgifter innehåller bland annat att:
- Samordna och följa upp myndighetsbesiktningar och kontroller (exempelvis OVK, hissar, brandskydd, lekplatser, med mera)
- Säkerställa efterlevnad av lagar, föreskrifter och kommunala riktlinjer
- Ansvara för fastighetsdriftens del i fastighetssystemet Pythagoras, inklusive uppdatering och kvalitetssäkring av data
- Dokumentera, följa upp och rapportera åtgärder kopplade till fastighetsdrift
- Vara kontaktperson gentemot myndigheter, entreprenörer och interna verksamheter
- Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och systemstöd inom fastighetsdriften
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av eller intresse för fastighetssystem, gärna Pythagoras
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av fastighetsdrift eller fastighetsförvaltning
- God kunskap om myndighetsbesiktningar och kontroller
Som person är du strukturerad, noggrann och självgående. Du har även god samarbetsförmåga och är kommunikativ. För att lyckas i rollen är du inte rädd för att vara kreativ och hitta lösningar på uppkomna problem.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/47". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Tommy Andersson 0859097282 Jobbnummer
9742888