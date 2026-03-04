Samordnare till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Gällivare
2026-03-04
Vi söker nu en engagerad samordnare för ett meningsfullt arbete där barnets behov alltid är i centrum. Hos oss får du vara med och skapa trygga vårdprocesser i en trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Tjänsten innebär att du kommer att arbeta med samordning i nära samverkan med andra professioner. Läs mer om oss på www.norrbotten.se.
Vi sökerVi söker nu en legitimerad sjuksköterska eller socionom. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom psykiatri eller barnsjukvård samt har kunskaper i samiska.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har god helhetssyn, är strukturerad i ditt arbete och har stark samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och har förmågan att se och förstå sammanhang i komplexa situationer
Det här får du arbeta medSom samordnare inom Barn-och ungdomspsykiatrin spelar du en central roll i att samordna insatser för barn, unga och deras familjer. Tillsammans med andra aktörer, såsom skola och socialtjänst, deltar du i möten och arbetar utifrån Norrbus samverkan för att stödja vårdprocesser och skapa helhetslösning. Du spelar en viktig roll i att skapa trygga och effektiva vårdprocesser där barnets behov sätts i fokus. Du anställs inom din grundprofession och kommer även att utföra sedvanliga mottagningsuppgifter som telefonrådgivning, läkemedelsuppföljning, gruppbehandlingar och individuella patientmöten/behandlingar
Det här erbjuder vi dig- Mentorskap
• Handledning
• Kompetensutveckling
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid, arbetstiden är förlagd till dagtid 8-17 med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är förlagd till arbete på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Gällivare. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
