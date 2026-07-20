Samordnare till Avdelningen för värdebaserad prissättning
Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket, Tlv / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-20
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Vill du vara med och bidra till TLV:s vision mesta möjliga hälsa för skattepengarna? Med våra olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga vår vision och nu söker vi dig som också känner ett stort engagemang för vårt uppdrag. Vi sitter i ljusa, fina lokaler på Kungsholmen i Stockholm, tio minuters promenad från Stockholms central. Kom och arbeta med oss!
TLV söker nu en samordnare inriktad på större utvecklingsarbeten på Avdelningen för värdebaserad prissättning.
Avdelningen ansvarar för handläggningen av ärenden om pris och subvention för läkemedel där beslut fattas av Nämnden för läkemedelsförmåner. Vi tar också fram hälsoekonomiska bedömningar till stöd för regionerna vad gäller läkemedel eller medicintekniska produkter som används i slutenvården.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som samordnare på TLV har du ansvar för att leda och samordna övergripande uppdrag och utvecklingsområden på avdelningen. Du bidrar till att utveckla avdelningen i enlighet med avdelningens mål samt utveckling av den värdebaserad prissättningen inom ditt kompetensområde. Du ansvarar även för att utveckla metoder, processer, rutiner och arbetssätt. Uppdrag och utvecklingsarbete sker i nära samverkan med kollegor och med externa aktörer som regioner, företag, myndigheter, vården och patientföreträdare.
Som samordnare arbetar du även med att coacha utredare samt delta i utredning av ärenden på avdelningen. Du presenterar både muntligt och skriftligt i olika forum både internt och externt. Du skapar också relationer och bygger nätverk. Du arbetar myndighetsövergripande och har ett helhetsperspektiv
Vi söker dig som har
Högskoleexamen inom området hälsoekonomi eller annan för arbetet relevant högskoleexamen
Flerårig erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom läkemedelsområdet
God kunskap om det svenska pris- och subventionssystemet för läkemedel
Erfarenhet som samordnare/projektledare i löpande verksamhet inom läkemedels- eller medicinteknikområdet
Erfarenhet av att effektivisera ärendeflöden och ärendeprocesser med hög kvalité, förutsägbarhet och transparens
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har
Erfarenhet av att leda regeringsuppdrag vid myndighet
Erfarenhet av samverkan med och mellan regioner i när det gäller läkemedel och medicinteknik
Du har en förmåga att framgångsrikt kommunicera med externa aktörer inom området och tycker om att tala inför andra i större och mindre sammanhang. Du har en förmåga att skriva rapporter och andra längre utredningstexter. Som person är du driven och initiativtagande med fokus på lösningar och utveckling. Du har förmåga att leda grupper och projekt och du har lätt för att samarbeta och skapa relationer med andra människor. Du arbetar strukturerat och med hög kvalitetsmedvetenhet. Du är en god strateg och arbetar uthålligt med idéer framåt. Vidare har du ett stort samhällsintresse och motiveras av att bidra till att förverkliga myndighetens vision.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, på heltid, som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan, märkt med diarienummer 2411/2026 senast den 16 augusti 2026.
Vi jobbar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen består av en telefonavstämning, digital intervju samt en uppföljande intervju inkl. ett arbetsprov på vårt kontor. Vi använder oss av urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen så du bifogar inte något personligt brev utan endast ditt CV.
På TLV utgår vi från att varje människa är unik och vi verkar tillsammans för mångfald och inkludering samt en jämlik och jämställd arbetsmiljö Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.
Om TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Vi erbjuder en attraktiv och inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering där du får möjlighet att utvecklas och kan kombinera yrkes- och privatliv, bland annat genom möjligheten att jobba på distans upp till två dagar i veckan. Vi sitter i fräscha, aktivitetsbaserade lokaler som erbjuder olika typer av arbetsplatser och mötesrum anpassade utifrån den typ av arbete som ska utföras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV
(org.nr 202100-5364), https://www.tlv.se/
103 16 STOCKHOLM Arbetsplats
Tandvårds och läkemedelsförmånsverket TLV Kontakt
Avdelningschef
Luisa Becedas luisa.becedas@tlv.se +46858007567 Jobbnummer
10006404