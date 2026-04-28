Samordnare till avdelningen för läromedel och fortbildning
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Inom verksamhetsområde specialpedagogiskt stöd arbetar vi med att vårt specialpedagogiska stöd ska skapa förutsättningar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Vi kompletterar kommunernas och skolornas egna specialpedagogiska resurser. Stödet vi erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation.
Avdelningen för Läromedel och Fortbildning (ALF) uppdrag är att främja tillgången till lärverktyg och läromedel för elever med behov av särskilt stöd. Vi ger råd och stöd till förlag i deras arbete med att utveckla inkluderande och anpassade läromedel, samtidigt som vi producerar egna läromedel, lärverktyg, studiepaket och stödmaterial. Fortbildningsenheten tillhör ALF och ansvarar för att säkerställa ett likvärdigt och tillgängligt utbud av kompetensutveckling för professionella i skolan.
Arbetsuppgifter
I rollen som avdelningsövergripande samordnare arbetar du nära avdelningsledningen och bidrar till att skapa struktur, överblick och gemensam riktning för avdelningens arbete. Rollen innebär ett kontinuerligt samspel med chefer, och kollegor inom olika professioner, där du stödjer, koordinerar och för samman perspektiv för att stärka samsyn och kvalitet i leverans.
Du initierar och samordnar processer inom verksamhetsplanering, uppföljning och analys, där du håller ihop och stödjer avdelningens behov, frågor och bidrar till en tydlig, användbar och framåtriktad helhet. I uppdraget ingår bl.a. att ta fram underlag, rapporter och analyser som stödjer både strategiska och operativa beslut, ex. statistik , uppföljningsrapporter och analyser av underlag.
Du kommer även att hantera och möta externa kontakter, och gör det på ett professionellt och tydligt sätt. Det sker både skriftligen och vid möten där du företräder våra frågor. Genom att kombinera struktur, god kommunikation och ett varmt och prestigelöst arbetssätt skapar du goda förutsättningar för att uppdrag, mål och gemensamma processer blir tydliga och användbara för verksamheten.
Vi söker dig som är en analytisk, strukturerad och lösningsorienterad person som har lätt för att växla mellan detaljer och helhet. Du har förmåga att skapa ordning, överblick och hållbara processer även i komplexa sammanhang. Du trivs i en samordnande roll och har god förmåga att bygga samarbete med kollegor inom olika professioner och enheter. Du är engagerad, initiativrik och bidrar till att utveckla verksamheten genom att dela kunskap och driva förbättringar framåt. Stor vikt vid personliga egenskaper särskilt din förmåga att vara flexibel, stabil, genomföra utveckling i samarbete.
Placering vid kontoret i Linköping eller Umeå. Arbetet sker på plats med möjlighet till distansarbete 50%.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
* Akademisk examen med inriktning mot pedagogik, specialpedagogik eller annan relevant akademisk examen, tex inom utbildningsvetenskap.
* Chef- eller ledarskapsutbildning
* Flera års dokumenterad ledarerfarenhet, ex. som rektor eller annan offentlig chefsroll med ansvar för styrning, uppföljning och analys
* Några års erfarenhet av arbete med och inom verksamhetsstyrning, inkl. verksamhetsplanering, uppföljning, analys och ta fram beslutsunderlag
* Några års erfarenhet av arbete i en övergripande samordnande och ledningsnära funktion med ansvar för att hålla samman funktioner och uppdrag
* Dokumenterad erfarenhet av att samverka med externa aktörer, exempelvis myndigheter, företag, organisationer, samarbetspartners
* Erfarenhet av samverkan i ledningsnära funktioner, samt förmåga att bidra till helhet och gemensam riktning.
* Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift med förmåga att formulera tydliga budskap och samsyn
* God datorvana och av att arbeta i olika system (tex. Stratsys, UBW, Collaboard)
* Erfarenhet av att använda AI verktyg i arbetsprocesser, exempelvis för analys, strukturering av underlag eller effektivisering av administrativa moment
Meriterande:
* Erfarenhet av att ta fram och analysera statistik, rapporter och beslutsunderlag, tex. VASS-rapport eller motsvarande
* Erfarenhet av att utveckla och genomföra enkäter eller andra underlag för systematisk datainsamling och analys
* Erfarenhet av kvalitetssäkrande utvecklingsarbete inom offentlig verksamhet, gärna i skol-och/eller utbildningsmyndighet, på övergripande nivå
* Erfarenhet av att stödja chefer i planering, genomförande och uppföljning av verksamhetsprocesser
* Kunskap om statliga styrprocesser, myndighetsstyrning eller utbildningssektorn
* Mycket god relationsskapande förmåga, med förmåga att navigera i olika kontaktytor utan att ta över chefsansvar.
* Prestigelös, lösningsfokuserad och uppdragsorienterad, med fokus på kvalitet i leverans
* Erfarenhet av att ta fram kommunikationsunderlag, presentationer eller rapporter till ledningsnivå
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/233".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Avdelningen för läromedel och fortbildning Kontakt
OFR/S
Jens Vendel jens.vendel@spsm.se Jobbnummer
9880327