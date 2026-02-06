Samordnare som vill driva utvecklingen av förenklade kostnadsalternativ
2026-02-06
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Arbetet med att utveckla förenklade kostnadsalternativ (FKA) för projekt- och investeringsstöd är placerat på Näringsutvecklingsenheten, Jordbruks- och analysavdelningen. Näringsutvecklingsenheten består av 10 medarbetare som arbetar med att stärka hållbar konkurrenskraft för de gröna näringarna inom jordbruk, trädgård, livsmedel och besöksnäringen i linje med Jordbruksverkets och nationella livsmedelsstrategins mål. Verktyg är i huvudsak policyansvar för olika projekt och investeringsstöd och även de EU-medel som finns inom den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Dessa EU-medel görs tillgängliga huvudsakligen genom utlysningar. Åtgärderna ska även bidra till att stärka lantbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS)
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Har du en bakgrund inom lantbruks- eller företagsekonomi och trivs i en samordnande roll där du får hålla ihop projekt och skapa struktur? Är du van vid myndighetsarbete och nyfiken på hur dina analyser kan bidra till att utveckla framtidens stöd till det moderna jordbruket? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker dig som är erfaren inom myndighetsarbete och vill vara med och forma framtidens hållbara och konkurrenskraftiga jordbruk. Hos oss får du möjlighet att samordna och driva utvecklingen av arbetet med att ta fram förenklade kostnadsalternativ för projekt- och investeringsstöd, samt arbeta med andra aktuella och intressanta uppdrag som stärker de gröna näringarna.
Du ansvarar för att samordna och driva arbetet med att ta fram förenklade kostnadsalternativ för projekt- och investeringsstöd inför kommande programperiod. Det innebär att du beräknar nivåer för olika typer av förenklade kostnadsalternativ, dokumenterar processen och gör avvägningar mellan förenkling, administration och måluppfyllelse för att hitta de mest ändamålsenliga lösningarna. En annan viktig del i arbetet kommer att vara att väga effekter som förenklingar, minskade kostnader för administration och måluppfyllelse mot varandra för att hitta bästa möjliga hantering. Du arbetar nära policyansvariga som bidrar med sakkunskap om respektive stöd, men har ett stort eget ansvar för att planera och leda arbetet framåt. Arbetet inkluderar även omvärldsbevakning, uppföljning och samverkan med andra myndigheter, främst länsstyrelserna, Tillväxtverket, ESF-rådet och Statskontoret.
Enheten får löpande nya uppdrag kopplade till att stärka konkurrenskraften inom de gröna näringarna. Utifrån din kompetens kan du därför även komma att leda eller delta i andra uppdrag samt bidra i arbetet med att utforma utlysningar inom ramen för den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP).Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant universitets- eller högskoleexamen inom lantbruks- eller företagsekonomi eller erhållit motsvarande kunskaper på annat sätt.
* Har dokumenterad erfarenhet av att tidigare ha arbetat i en samordnande eller projektledande roll.
* Har goda kunskap om kvalitativa analyser
* Minst 3 års erfarenhet av myndighetsarbete och är väl insatt i dagens stödsystem för projekt- och investeringsstöd.
* God kunskap om jordbrukets förutsättningar och det moderna jordbrukets villkor.
Det är meriterande med god förmåga att organisera och hålla ihop processer både för dig själv och andra, samt erfarenhet av att kommunicera med olika typer av aktörer med olika perspektiv.
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och ansvarstagande, med förmåga att driva ditt arbete framåt utan att tappa helheten. Du är analytisk och kan göra välgrundade avvägningar i komplexa frågor där olika intressen ska vägas samman. Samtidigt är du stabil och behåller fokus även när tempot är högt eller uppdraget förändras.
Eftersom rollen innebär nära samarbete med både interna kollegor och flera andra myndigheter är du samarbetsorienterad och bidrar aktivt till att skapa goda arbetsrelationer. Du arbetar strukturerat, håller ordning i processer och säkerställer att det du tar dig an genomförs på ett kvalitetssäkrat sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor vid denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
