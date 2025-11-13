Samordnare sökes till Unikas LSS daglig verksamhet i Vaxholm
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Vaxholm Visa alla vårdarjobb i Vaxholm
2025-11-13
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Vaxholm
, Stockholm
, Solna
, Vallentuna
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om Unika Vaxholm dagliga verksamhet
Unika daglig verksamhet är beläget i vackra Vaxholm utanför Stockholm.
Vår verksamhet i Vaxholm erbjuder en kreativ och harmonisk miljö, belägen i ett naturskönt område med vackra promenadstråk och närhet till stadens charmiga caféer, butiker och restauranger. Vi arbetar aktivt med musik och kreativt skapande som en del av vår dagliga verksamhet, där du får möjlighet att uttrycka dig och delta i meningsfulla aktiviteter anpassade efter dina behov och intressen.
Ledarskapet är närvarande och stöttande, med en samordnare på plats som ser till att verksamheten flyter smidigt. Vi har goda rutiner och processer som skapar trygghet i vardagen, samt erbjuder regelbunden handledning för att personalen ska kunna fortsätta utvecklas och ge bästa möjliga stöd. Samarbete är en viktig del av vår kultur, och vi har ett starkt samspel mellan personal, beställare och anhöriga för att säkerställa att deltagarna får den omsorg dem behöver.
Om rollen som Samordnare
I rollen som samordnare arbetar du främst med att ge stöd och handledning utifrån de deltagarnas önskemål och med att ge den enskilde en meningsfull vardag, utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du arbetar även med administrativa arbetsuppgifter såsom schemaläggning, bemanning, kvalitetsförbättringar, riskbedömningar och dokumentation. Du jobbar även nära deltagarna.
Du har ett nära samarbete med verksamhetschefen och en nära kontakt med medarbetar gruppen. Din roll blir central i att stödja den dagliga driften av verksamheten. Du ger stöd och handledning både i verksamheten och i aktiviteter samt utvecklar det pedagogiska stödet utifrån den enskildes behov.
Tjänstgöringsgraden är 100% och arbetstiden kommer vara förlagd på vardagar. Eftersom rollen som samordnare är kombinerad kommer du att arbeta både administrativt och i verksamheten
Arbetsuppgifter:Som samordnare kommer du att ha ansvar för:
Bemanning
Kvalitetsarbete
Metodarbete
Planering
Som boendestödjare kommer du att arbeta med:
Att ge stöd och hjälp i det dagliga livet för våra brukare
Sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i verksamhetsplanering
Vem är det vi söker?Du har helst erfarenhet från LSS men annars har du kunskap om pedagogiskt förhållningssätt och hur man bemöter individer med olika funktionsnedsättningar. Du är lyhörd och kommunikativ och du förstår att detta blir viktiga verktyg för ett gott och tydligt bemötande gentemot såväl deltagarna som närstående. Som kollega bidrar du aktivt till ett positivt och framåtsträvande arbetsklimat. Du ser naturligt möjligheter istället för hinder och har en mycket god förmåga att anpassa dig efter nya situationer. Du kan arbeta både självständigt och i team med dina kollegor.
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Tidigare erfarenhet inom arbetsledande uppdrag och en naturlig fallenhet att leda och driva utvecklingsfrågor.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS vuxna personkrets 1.
Eftergymnasial utbildning, t.ex stödpedagog, socialpedagog, högskoleutbildning inom pedagogik eller social arbete.
Meriterande om du därtill har Erfarenhet och kompetens inom tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av att arbeta med individer med komplex psykosocial beteendeproblematik.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tjänstgöringsgrad: Arbetstid: Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Unika är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-01-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Nurdan Aytekin - nurdan.aytekin@unika.se
/ Mobiltelefon +46 (0)721891532 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Nurdan Aytekin nurdan.aytekin@unika.se Jobbnummer
9603008