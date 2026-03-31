Samordnare Sökes Till Transportenheten På Ssam I Växjö
2026-03-31
Vill du vara med och forma framtidens hållbara samhälle?
Hos Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) gör vi mer än att hantera avfall - vi driver omställningen mot en cirkulär framtid. Tillsammans med våra ägarkommuner Markaryd, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Växjö arbetar vi varje dag för ett Småland där resurser tas tillvara och inget går till spillo.
Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i vår verksamhet och samtidigt bidra till något större. Som samordnare hos SSAM får du möjligheten att påverka, utveckla och göra verklig skillnad både för verksamheten och för miljön.
Om rollen
I rollen som samordnare är du en central del av transportenheten och ansvarar för att skapa struktur, flyt och kvalitet i den dagliga driften. Du arbetar nära både medarbetare och verksamhet och har en viktig roll i att få helheten att fungera - varje dag.
Det här är en roll för dig som trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera ledarskap, problemlösning och samarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samordna och leda den dagliga driften genom planering, prioritering och uppföljning
Vara en närvarande och stöttande kontakt för personal, driftfunktioner och andra samarbetspartners
Utveckla, implementera och följa upp rutiner och arbetssätt
Säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och enligt gällande mål, avtal och lagkrav
Hantera och följa upp avvikelser samt bidra till ständiga förbättringar
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har B- och C-körkort (YKB är meriterande)
Har erfarenhet som chaufför inom transport eller miljö-/avfallsbranschen
Har erfarenhet av operativt ledarskap, gärna inom logistik, produktion eller avfall
Har eftergymnasial utbildning inom exempelvis ledarskap, logistik eller miljö (meriterande)
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vem är du?
Du är en engagerad och lösningsorienterad person som drivs av att få människor och verksamhet att fungera tillsammans. Du har ett strukturerat arbetssätt, är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att fatta beslut när det behövs.
Du trivs i en roll där tempot kan vara högt och där du behöver vara flexibel, samtidigt som du har förmågan att skapa ordning och tydlighet. Att bygga relationer, samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö är en självklarhet för dig.
Varför SSAM?
Hos oss blir du en del av en organisation med ett tydligt syfte - att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi erbjuder en arbetsplats där engagemang, utveckling och samarbete står i fokus, och där du får möjlighet att påverka både din egen roll och verksamhetens framtid.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-03-31Övrig information
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen. Som en del av processen genomförs testet ADEPT-15. Din ansökan blir komplett först när testet är genomfört. Alkohol- och drogtest ingår i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Linnea Sveding vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9831402