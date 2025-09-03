Samordnare/socionom till Familjecentralen
2025-09-03
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Socialförvaltningen i Melleruds kommun söker en socionom till Familjecentralen i Melleruds kommun. Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn där de fyra basverksamheterna mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola är samlokaliserade. Familjecentralen ska främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att erbjuda lättillgängligt stöd och stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar. Med ett familjecentrerat arbetssätt tar insatserna för barnet sin utgångspunkt i hela familjen och deras livsvillkor. Ett familjecentrerat arbetssätt kännetecknas här av ett hälsofrämjande perspektiv där styrkor och frisk- samt skyddsfaktorer lyfts fram och tas tillvara. Familjecentralen arbetar för att tillhandahålla riktad gruppverksamhet/-utbildning utifrån identifierade behov och önskemål, samt vid behov också erbjuda individuella stödsamtal. Arbetssättet förutsätter att verksamheterna samverkar utifrån ett barn- och familjeperspektiv. Målet är att stärka familjen och därmed förbättra villkoren för barnet. Den öppna förskolan är en del av familjecentralen vilken i första hand riktar sig till föräldrar och barn 0-5 år och den erbjuder lustfyllda aktiviteter där föräldrar och barn leker och lär tillsammans. Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Som socionom/samordnare är du organisatoriskt placerad under Individ och familjeomsorgen och du har inte personal- och budgetansvar. Ditt uppdrag fördelas ungefär 80% som socionom som företräder socialtjänsten i samverkan och 20% som samordnare inom familjecentralen. Socionomen ansvarar för tidigt samordnade/ förebyggande/föräldrastödjande insatser för besökare vid familjecentralen, både enskilt och i grupp. I rollen ansvarar du vidare för mer riktat förebyggande stöd utifrån identifierade behov både enskilt och i grupp med samverkande parter inom familjecentralen och i kommunen. Du kommer även att vara en del av och aktivt delta i den öppna förskolan när verksamheten tillåter.
Samordnaren ansvarar för att det gemensamma, vardagliga arbetet på familjecentralen samordnas och flyter på. Samordnaren deltar i styrgrupp för familjecentralen och utgör länken mellan styrgrupp och arbetslag. Samordnaren är en nyckelperson i Backa Banet och kommer att ingå i barnteam och indiviuella team. Samordnarens arbetsuppgifter består vidare exempelvis av; upprätta, följa upp och utvärdera gemensam verksamhetsplan för Familjecentralen. I arbetsuppgifterna ingår även att föra besöksstatistik, vara familjecentralens ansikte utåt, uppdatera information på hemsidan och sociala medier etc. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att självständigt leda och organisera projekt/verksamheter, där samverkan och samarbete är nödvändigt för ett gott resultat. Vi söker dig som har dokumenterad god samarbetsförmåga och kan arbeta i ständigt pågående dialog med styrgrupp, samverkanspartners, barn och föräldrar samt det lokala närsamhället.
Du är socionom eller har motsvarande högskole-/universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av och engagemang samt intresse för socialt arbete med barn och familjer. Det är viktigt att du är positiv och serviceinriktad och ger ett professionellt bemötande. Du behöver goda kunskaper i svenska språket samt adekvat IT-kompetens för uppdraget.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav i tjänsten.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
