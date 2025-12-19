Samordnare social hållbarhet, inriktning brottsförebyggande samordning
2025-12-19
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.
Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för Länsstyrelsen Västernorrland.
Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Enheten för social hållbarhet
Tjänsten är placerad på enheten för social hållbarhet.
Här arbetar 13 personer med utvecklings- och samordningsuppdrag inom verksamhetsområdena integration, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter, brottsförebyggande samt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS).
Uppdragen handlar om att verka för att nationell politik får genomslag i länet samt att samordna och stödja lokala och regionala aktörer. Med människan i fokus arbetar vi för ett rättvist och inkluderande Västernorrland där alla har lika rättigheter och möjligheter. Arbetet sker i nära samverkan med länets kommuner, andra myndigheter, region och civilsamhälle.
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige är i en föränderlig och utvecklande fas. Länsstyrelsen har sedan tidigare uppdrag om regional brottsförebyggande samordning och praktiknära stöd till kommunerna utifrån lagen om kommunernas brottsförebyggande ansvar. Med utgångspunkt i Västernorrlands regionala samverkansöverenskommelse mot organiserad brottslighet arbetar länsstyrelsen också med uppdraget att utveckla stöd till arbetet med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott med koppling till organiserad brottslighet (BoB). Vi samordnar även arbetet med stöd till avhoppare från organiserad brottslighet.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som samordnare av det brottsförebyggande arbetet är ditt uppdrag att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbetet i länet. I uppdraget ingår att fånga upp lokala behov av stöd samt stärka samarbete mellan aktörer i länet. Det kan till exempel innebära att du sprider metodik och material, ordnar utbildningar samt skapar forum för dialog.
Du arbetar i team med andra kollegor på enheten och samarbetar med bland annat uppdragen om mäns våld mot kvinnor och barnrätt. Inom enheten strävar vi efter en helhet och flexibel organisation, vilket innebär att du utifrån ändrade uppdrag även kan komma att arbeta inom andra sociala hållbarhetsområden.
Som samordnare på länsstyrelsen har du stor möjlighet att utveckla och driva uppdrag utifrån egen kunskap och länets behov. Du följer upp och rapporterar utvecklingen i länet och har ett resultat- och kvalitetsansvar inom sakområdet. Du förväntas arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning samhällsvetenskap, social- och beteendevetenskap, kriminologi, juridik eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig.
Du behöver ha erfarenhet av att ha jobbat med frågor inom det sociala hållbarhetsområdet. Det är meriterande om du också har erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor på strategisk nivå, stödja samverkan mellan olika aktörer samt av att initiera, leda och utveckla processer.
Det är meriterande om du har erfarenhet från brottsförebyggande arbete eller annat arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Dina egenskaper och din personliga lämplighet för tjänsten är viktigt för oss. I rekryteringsprocessen kommer vi därför att lägga stort fokus på dina kompetenser.
För rollen behöver du vara självgående, ha god samarbetsförmåga och god förmåga att skapa engagemang och förtroendefulla relationer. Du drivs av att utveckla och förbättra olika arbetssätt med fokus på helheten. Du arbetar strategiskt och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Information om anställningen
Tjänsten är ett vikariat under 2026 med eventuell möjlighet till förlängning.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.
Information om rekryteringsprocessen
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Som en del av vår rekryteringsprocess gör vi bakgrundskontroller på den som kommer att erbjudas en tjänst hos oss. För att underlätta detta arbete kan du förbereda relevanta underlag redan när du söker tjänsten hos oss. Du kan läsa mer om bakgrundskontroller på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html Ersättning
