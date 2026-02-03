Samordnare/Sjuksköterska mån-fre, Avd 35 Rättspsykiatrin i Säter
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. Totalt har vi sjuttioåtta vårdplatser uppdelat på sju avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare. Inom kliniken finns även specialistläkare samt ett multiprofessionellt behandlingsteam.
Samordnare/Sjuksköterska mån-fre, Avd 35 Rättspsykiatrin i SäterPubliceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Samordnaren har följande uppgifter:
Främja ett personcentrerat arbetssätt och öka patientens och närståendes delaktighet
Delta på rond och främja aktiva, fungerande vårdprocesser och fungerande patientflöden på enheten, enligt gällande riktlinjer
Fortlöpande stötta och påminna om att kommunicera med vårdgrannar, gällande inskrivningar, planerade utskrivningar med mera
Vara en samarbetspart för fasta vårdkontakter i öppenvården och huvudhandläggare i kommunen
Utbilda och handleda personal på enheten gällande riktlinjer för samverkan vid utskrivning, utskrivningsplanering och upprättande av personliga hälsoplaner
Sammankalla och delta vid SIP-möten
Stödja, samordna och stimulera personalen på enheten i omvårdnadsarbete, dokumentation och journalföring
Hålla ihop informationen rörande patienterna på avdelningen till personalgruppen
Som samordnare arbetar du måndag till fredag och fungerar som en viktig kontinuitetsbärare för avdelningen.
Kvalitetsarbete:
Bistå enhetschef på enheten i revidering, utveckling och implementering av nya instruktioner och rutiner
Samarbeta med klinikens samordnare för att främja implementering av ledningsbeslut i verksamheten
Samarbeta med representanter för andra verksamheter inom hälso- och sjukvården och kommunerna i syfte att förbättra och utveckla samverkan
Uppföljningsarbete:
Följa upp och bevaka att utskrivningsplanering genomförs i journalsystem
Följa upp och påvisa hur avdelningen jobbar för och når uppsatta mål (tillexempel vårdplaner och personliga hälsoplaner) i samarbete med enhetschef
Följa upp hur riktlinjen för samverkan vid utskrivning efterlevs och fungerar gentemot vårdgrannar
Samordnaren arbetar utöver sina arbetsuppgifter kollegialt med de vanliga sjuksköterskorna, när ej ordinarie sjuksköterska är på plats eller vid behov, så utför samordnaren de sjuksköterskeuppgifter som måste ske för patientsäker vård. På avdelningarna håller delegering på att startas upp så att vissa uppgifter kan delegeras till skötare av samordnare. Exempelvis dela medicin, ta prover och ge injektioner. När sjuksköterska är på plats har samordnare ej medicinskt ansvar.
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Specialistutbildning i psykiatri
Efarenhet av psykiatri
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och vill jobba i team med patienten som en medaktör. Vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Kontroll i misstanke- och belastningsregister samt hos kronofogden kommer att utföras.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
