Samordnare SIP- & nätverksarbete i Upplands Väsby kommun
2026-02-16
Vi söker en nyfiken och engagerad samordnare med socionomutbildning till ett roligt och utmanande uppdrag där du får arbeta med samordnad individuell plan (SIP) och nätverksmöten! Du kommer att få arbeta tillsammans med erfarna kollegor inom teamet.
Tycker du om att skapa värdefulla möten? Då är du den vi söker. Läs mer om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en engagerad arbetsmiljö med roliga och givande uppdrag. Att få erbjuda fungerande mötesformer, utifrån SIP- eller nätverk, är en fantastisk möjlighet och något som skapar arbetslust. Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Som samordnare för SIP och nätverksarbete tillhör du enheten Förebyggande och behandling som är en del av individ- och familjeomsorgen på social- och omsorgskontoret. Enheten består av sex olika verksamheter där familjecentral, förebyggarteam, Väsby behandlingsteam, ungdomsmottagning och familj och skolservice ingår tillsammans med samordnarna för SIP och nätverk. Samordnarna ansvarar för och ingår i kommunens nätverkslag, som består av tre heltid samordnartjänster och två mötesledare på deltid, som på ett strukturerat sätt arbetar med olika former av nätverkssamlande möten. Vi får uppdrag från hela individ- och familjeomsorgen samt andra enheter inom social- och omsorgskontoret och arbetar därav med både barn, familjer och vuxna.
Nätverkslaget har regelbunden handledning.
Om tjänsten
Samordnarrollen innebär att vara spindeln i nätet i skapandet av fungerande nätverksmöten och SIP-möten, alltid med huvudpersonen i fokus. Samordnarna leder också informationstillfällen i kommunen om nätverksmöten och SIP.
Vi bjuder in människor från det privata nätverket och andra myndigheter inom regionens olika verksamheter, skolor, försäkringskassa, arbetsförmedling med flera för att erbjuda ett samlat stöd kring individen och arbetar med att mobilisera de resurser som finns kring varje individ. Ytterligare samverkan sker med de som berörs.
Tjänsten innehåller även:
- Att hålla i utbildningar i SIP, nätverksarbete och systemteori för socialtjänstens personal
- Att ansvara för en kontinuerlig verksamhetsutveckling för uppdragen
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har en socionomutbildning, ett systemteoretiskt förhållningssätt och relevant vidareutbildning för nätverksarbete och SIP.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av nätverksarbete och gärna erfarenhet av familjebehandling.
Som person är du strukturerad, vilket innebär att du har förmågan att planera, organisera och följa upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Din stabila natur gör att du förblir lugn och fokuserad även i utmanande situationer. Du är relationsskapande och har en naturlig förmåga att bygga och vårda relationer. Vidare är du samarbetsorienterad och bidrar till en positiv laganda där gemensamma mål står i fokus. Vi ser även att du har ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande då detta är betydelsefullt för dem som söker samtal.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/35". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Kicki Hofling 0859097290 Jobbnummer
9743305