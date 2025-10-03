Samordnare/planerare till Hemtjänst Gnesta Landet
2025-10-03
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.
Hemtjänst Gnesta Landet består av ca 40 medarbetare. Enheten leds av en enhetschef som har två samordnare som stöd i arbetet med bemanning och planering.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som samordnare är du en viktig pusselbit i hemtjänstens planering och skapar förutsättningar för en väl fungerande och kvalitativ hemtjänst. Utöver planering ingår att tillsammans med enhetschef sköta personalbemanning utifrån verksamhetens behov efter beställda timmar. I din roll som samordnare har du både interna och externa kontakter med biståndshandläggare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, anhöriga, primär- och slutenvård samt andra myndigheter
Du har ett helhetsperspektiv när det gäller verksamhetens behov och du har ett nära samarbete med dina kolleger och enhetschef för att se till att våra brukare får sina beviljade insatser med kvalitet. Med ditt öga för logistik, struktur och ekonomi ökar kvalitén för både medarbetare och för våra brukare. Beroende på volymer i verksamheten kan ibland viss arbetstid förläggas som undersköterska i hemtjänsten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som undersköterska inom hemtjänst där planering och schemaläggning har ingått. Har du erfarenhet av bemanningssystemen Time Care Planering (schema) och Time Care Pool (vikariehantering), planeringssystemet TES och verksamhetssystem Treserva är det meriterande. I arbetet ingår att arbeta i flera olika system, vilket innebär att du måste ha mycket god datorvana och lätt för att förstå och ta till dig nya system och arbetssätt. Du behöver kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Som person är du driven, tar ansvar och är duktig på att hitta lösningar med känsla för logistik, struktur, kvalitet och ekonomi. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, ett professionellt bemötande mot både kollegor och brukare.
Du är strukturerad, tydlig och har en analytisk förmåga där du ser till möjligheter och lösningar. Du är öppen för dialog och diskussion kring schemaläggning och planering och dess olika perspektiv när det behövs. Du är flexibel och kan anpassa både arbetssätt samt din roll utifrån verksamhetens behov. Du har lätt att samarbeta med andra och ser vikten av samverkan internt och externt.
Vidare ser vi gärna att du har ett hälsofrämjande perspektiv och ser fördelar med att ha roligt på jobbet. Du är en god förebild i organisationen.
B-körkort är ett krav
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
