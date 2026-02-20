Samordnare/pedagog med inriktning medie- och informationskunnighet (MIK)
2026-02-20
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Samhällsbyggnad Fritid och Kulturförvaltningen består av strategiska avdelningen, fastighetsavdelningen, bygglovsavdelningen, driftavdelning gata/park, måltidservice, städservice och fritid och kultur. Vi är cirka 170 medarbetare som förbereder och planerar så att kommunens vision kan förverkligas.
Vårt uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle samt att skapa ett brett fritid- och kulturutbud för alla.
Placering: Biblioteket
Vill du stärka människors förmåga att navigera i en komplex informationsvärld?
På Sölvesborgs bibliotek arbetar vi för ett öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle. Folkbiblioteket är en plats där kunskap delas, frågor får ta plats och människor möts - och där medie- och informationskunnighet är viktigare än någonsin.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som samordnare/pedagog inom medie- och informationskunnighet (MIK) är du med och gör folkbiblioteket till en mer berikande plats för invånarna. Genom pedagogiska insatser, samverkan och vägledning stärker du invånarnas förmåga att förstå, värdera och använda information på ett kritiskt och medvetet sätt.
Du bidrar till att folkbiblioteket är inspirerande genom att väcka nyfikenhet kring medier, källkritik, digital delaktighet och yttrandefrihet. Med kreativa arbetssätt och anpassade aktiviteter möter du barn, unga och vuxna där de befinner sig.
Folkbiblioteket ska också vara en paus i informationsbruset. I en tid av snabba flöden och starka röster skapar du trygga rum för reflektion, samtal och lärande där det är okej att stanna upp, ställa frågor och tänka efter. Framförallt arbetar du med möten. Möten mellan människor och perspektiv, mellan teori och praktik, mellan samhällsfrågor och vardag. Tillsammans med kollegor och samarbetspartners bidrar du till ett folkbibliotek som stärker demokratin och främjar delaktighet.
Hos oss får du vara med och forma bibliotekets roll i ett föränderligt medielandskap och göra verklig skillnad för människors möjlighet att förstå och påverka sin samtid.
Sölvesborgs bibliotek har följande övergripande mål med MIK:
* Förbättra medie- och informationskunnigheten för folkbibliotekets målgrupper.
* Förbättra kunskapen om källkritik, informationssökning och digital säkerhet.
* Stärka invånarnas digitala och demokratiska delaktighet.
* Skapa mötesplatser där människor tillsammans kan utforska medier och digital kultur.
* Integrera MIK i folkbibliotekets ordinarie verksamhet och samarbeten.
* Vara en lokal resurs i frågor om källkritik, digital delaktighet och informationssäkerhet.
Övriga arbetsuppgifter är att ha ansvar för verksamhetens externa kommunikation och för folkbibliotekets digitala medieutbud (inköp, marknadsföring, gallring, analys av statistik och aktiviteter, uppföljning),
Du kommer även ha arbetspass i bibliotekets informationsdisk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom antingen IT, pedagogik, journalistik, kommunikation, biblioteks- och informationsvetenskap eller annan närliggande utbildning.
Du ska ha god kunskap om MIK, källkritik och digitala medier samt förmåga att kunna arbeta strategiskt utifrån kartläggning, analys, genomförande och uppföljning.
Vill vill också att du har erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med olika målgrupper, arbete med målstyrning och att arbeta strukturerat.
B-körkort krävs.
ÖVRIGT
Enligt Lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska du vid erbjuden anställning kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
