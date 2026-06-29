Samordnare Organisation och påverkan i Uppsala
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2026-06-29
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Samordnare – Organisation och påverkan (Uppsala)
Vill du kombinera struktur, samhällsengagemang och kommunikation i en roll där du gör konkret skillnad?
Nu söker Röda Korset i Uppsala en samordnare inom organisation och påverkan som vill bidra till att utveckla verksamheten, stärka engagemanget och driva kommunikationen framåt.
Hos oss får du en varierad roll – där du både bidrar i det dagliga arbetet och är med och utvecklar hur vi arbetar långsiktigt.
Om rollen
Som samordnare inom organisation och påverkan har du en drivande roll i att utveckla struktur, kvalitet och framdrift i verksamheten. Du arbetar nära verksamhetschef, förtroendevalda, medarbetare och frivilliga.
Du rör dig mellan olika perspektiv – från analys och planering till genomförande och uppföljning – och bidrar till att våra insatser hänger ihop och får genomslag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Verksamhetsplanering och utveckling
Samordna planering, uppföljning och centrala processer
Ta fram analyser, rapporter och beslutsunderlag
Identifiera utvecklingsbehov och driva förbättring av arbetssätt
Kommunikation och påverkan
Planera och genomföra kommunikations- och påverkansinsatser
Skriva och kvalitetssäkra texter (t.ex. rapporter, debattartiklar och informationsmaterial)
Formulera tydliga och målgruppsanpassade budskap
Engagemang och frivilligmiljö
Bidra till rekrytering, introduktion och utveckling av frivilliga
Stödja grupper och skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang
Samordna aktiviteter som stärker delaktighet och gemenskap
Event, utbildningar och aktiviteter
Planera och genomföra event, utbildningar och kampanjer
Säkerställa kvalitet i genomförande och uppföljning
Administration och organisationsstöd
Ansvara för styrelse- och föreningsadministration
Förbereda möten, dokumentera och följa upp beslut
Ge kvalificerat stöd till verksamhetschef
Vi söker dig som
Har relevant akademisk utbildning
Har flera års erfarenhet av samordning, projektledning eller liknande (ca 5+ år)
Har erfarenhet av kommunikation och gärna påverkansarbete
Är van att samordna flera processer parallellt och skapa struktur
Är strukturerad, självgående och har god administrativ förmåga
Är en trygg och tydlig kommunikatör på svenska, i tal och skrift
Har erfarenhet från ideell sektor eller civilsamhälle (meriterande)
Har lätt för att bygga relationer och engagera andra
Delar Röda Korsets värdegrund Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Bosatt i Uppsala
B-körkort
Möjlighet att arbeta på plats regelbundet
Utdrag ur belastningsregister (vid erbjudande om anställning)
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till konkret förändring
En roll med både ansvar och möjlighet att påverka hur vi arbetar
Ett engagerat och samarbetsinriktat sammanhang
En varierad vardag där du får arbeta brett – från strategi till genomförande Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länk. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsalakretsen Av Svenska Röda Korset Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsalakretsen av Svenska Röda Korset Kontakt
Verksamhetschef
Gunhild Hansen gunhild.hansen@redcross.se 018-135500 Jobbnummer
9982726